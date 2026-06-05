出利葉太一郎が単独首位でメジャー決勝へ 片岡尚之ら1差2位
＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 2日目◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子メジャーの第2ラウンドが終了した。初優勝を狙う25歳・出利葉太一郎が2バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル5アンダー・単独首位で決勝に駒を進めた。
【写真】このフィニッシュで300ヤード!?
トータル4アンダー・2位タイに片岡尚之、岩田寛、大西魁斗。トータル3アンダー・5位タイには小斉平優和と若原亮太が続いた。選手会長の阿久津未来也、飛ばし屋の河本力はトータル2アンダー・7位タイ。22歳の中野麟太朗、48歳の近藤智弘らはトータル1アンダー・9位タイで予選を通過した。昨年覇者の?川泰果はトータル1オーバー・21位タイで決勝へ。2週連続優勝がかかっていたショーン・ノリス（南アフリカ）は、トータル6オーバー・81位タイで予選落ちを喫した。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドの結果
出利葉太一郎 プロフィール＆成績
打ち出し角度-5が強風対策に 出利葉太一郎は“師匠”が制したコースで初Vへ
メジャー会場で未発表シャフトを発見！ 「高さもスピードもすごい」
渋野日向子が好発進 全米女子OPリーダーボード
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