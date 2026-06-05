　5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の6万6930円と急伸。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては341.88円高。出来高は2714枚となっている。

　TOPIX先物期近は3971.5ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.41ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66930　　　　　+260　　　　2714
日経225mini 　　　　　　 66930　　　　　+260　　　 49829
TOPIX先物 　　　　　　　3971.5　　　　　 +17　　　　2813
JPX日経400先物　　　　　 35950　　　　　+215　　　　 122
グロース指数先物　　　　　 767　　　　　　+9　　　　 253
東証REIT指数先物　　　　　1752　　　　　　+5　　　　　 4

株探ニュース