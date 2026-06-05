日経225先物：5日19時＝260円高、6万6930円
5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の6万6930円と急伸。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては341.88円高。出来高は2714枚となっている。
TOPIX先物期近は3971.5ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.41ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66930 +260 2714
日経225mini 66930 +260 49829
TOPIX先物 3971.5 +17 2813
JPX日経400先物 35950 +215 122
グロース指数先物 767 +9 253
東証REIT指数先物 1752 +5 4
株探ニュース
TOPIX先物期近は3971.5ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.41ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66930 +260 2714
日経225mini 66930 +260 49829
TOPIX先物 3971.5 +17 2813
JPX日経400先物 35950 +215 122
グロース指数先物 767 +9 253
東証REIT指数先物 1752 +5 4
株探ニュース