「メキシコよ、俺を苦しめないでくれ…」断水、パス発行トラブルの先で見た日本代表の裏側【現地発コラム】
モンテレイ滞在３日目の６月４日。宿泊先では突然の断水、ワールドカップのアクレディテーションセンターではパスポートの読み取りエラー--思わず「メキシコよ、俺を苦しめないでくれ…」と呟きたくなる日だった。
もっとも、予期せぬ出来事に振り回されていたのは自分だけではない。北中米ワールドカップに臨む日本代表もまた、事前キャンプ地のモンテレイで思わぬ対応を迫られていた。
チームは当初、ティグレスのクラブ施設を利用する予定だった。しかし天候の影響とピッチコンディション不良により、３日の練習は大学施設で実施。その施設も芝の状態が芳しくなくピッチも固かったため、４日は急きょモンテレイの練習場へと場所を移して全体トレーニングを行なった。
そんななか、自分の目を引いたのはピッチ脇に掲げられた「KIRIN」のバナーだった。練習場が変わるたびに、あのバナーも移動しているのだろうか。ふとそんなことが気になった。
この事前キャンプは、日本サッカー協会のオフィシャルトップパートナーであるキリンホールディングス株式会社の特別協賛を受け、「キリンチャレンジキャンプ」として実施されている。
気になって日本サッカー協会の広報担当者に尋ねてみると、「今回同行しているマーケティング部のスタッフ３人で設置しています」と教えてくれた。
練習場変更というイレギュラーな事態が続くなか、毎回バナーを運び、設置し、撤収する。その作業は決して楽ではないはずだ。
選手たちがピッチで汗を流し、メディアがその様子を伝えられるのも、こうした裏方の支えがあってこそだ。
練習場変更という想定外の状況に見舞われながらも、黙々と会場を整えるスタッフたちの姿を思うと、日本代表を支えているのは選手や監督、コーチングスタッフだけではないのだと改めて感じさせられた。
自分の苦労など、そう大袈裟なものではないかもしれない。ワールドカップの舞台裏には、選手たちと同じように汗を流している人たちがいる。モンテレイで見たKIRINバナーは、その当たり前でいて忘れがちな事実を思い出させてくれた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
もっとも、予期せぬ出来事に振り回されていたのは自分だけではない。北中米ワールドカップに臨む日本代表もまた、事前キャンプ地のモンテレイで思わぬ対応を迫られていた。
チームは当初、ティグレスのクラブ施設を利用する予定だった。しかし天候の影響とピッチコンディション不良により、３日の練習は大学施設で実施。その施設も芝の状態が芳しくなくピッチも固かったため、４日は急きょモンテレイの練習場へと場所を移して全体トレーニングを行なった。
そんななか、自分の目を引いたのはピッチ脇に掲げられた「KIRIN」のバナーだった。練習場が変わるたびに、あのバナーも移動しているのだろうか。ふとそんなことが気になった。
この事前キャンプは、日本サッカー協会のオフィシャルトップパートナーであるキリンホールディングス株式会社の特別協賛を受け、「キリンチャレンジキャンプ」として実施されている。
気になって日本サッカー協会の広報担当者に尋ねてみると、「今回同行しているマーケティング部のスタッフ３人で設置しています」と教えてくれた。
練習場変更というイレギュラーな事態が続くなか、毎回バナーを運び、設置し、撤収する。その作業は決して楽ではないはずだ。
選手たちがピッチで汗を流し、メディアがその様子を伝えられるのも、こうした裏方の支えがあってこそだ。
練習場変更という想定外の状況に見舞われながらも、黙々と会場を整えるスタッフたちの姿を思うと、日本代表を支えているのは選手や監督、コーチングスタッフだけではないのだと改めて感じさせられた。
自分の苦労など、そう大袈裟なものではないかもしれない。ワールドカップの舞台裏には、選手たちと同じように汗を流している人たちがいる。モンテレイで見たKIRINバナーは、その当たり前でいて忘れがちな事実を思い出させてくれた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…