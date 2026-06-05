「第７７回高松宮記念杯競輪・Ｇ１」（１６〜２１日）、および「第４回パールカップ・Ｇ１」（１６〜１８日）が大阪府の岸和田競輪場で開催される。このＰＲのため、岸和田市公営競技事業所の横田智美所長ら関係者が５日、元ガールズケイリン選手で同競輪場のＰＲ大使を務める白井美早子さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

岸和田では１１回目の開催となる伝統の“東西対抗戦”高松宮記念杯にはＳ班９人がフル出場を予定。最大の注目はやはり、先月にＧ１・日本選手権（平塚）で感涙Ｖを飾った古性優作（大阪）だろう。縦横無尽の走りで地元Ｇ１を獲りにいく。

その古性は『岸和田けいりんナイター！』として９日に京セラドーム大阪で行われるオリックスＶＳヤクルトで始球式に登板し、大会をアピールする。白井さんは「球技は苦手らしくて、“緊張する”とおっしゃっていました」とダービー王の意外な素顔を披露した。

またパールカップは佐藤水菜（神奈川）の“１強状態”を認めつつ、児玉碧衣（福岡）の奮起に期待したいという。さらに「Ｇ１は今回が初出場となる半田水晶選手（茨城）、北岡マリア選手（石川）も注目でしょう」と見どころを語った。

売り上げ目標は１３５億円。節間は幅広い年齢層が楽しめるイベントを用意しており、益若つばさ（１８日）はパールカップの、今井翼（２１日）は高松宮記念杯の表彰式に登壇する。本紙のプロ野球評論家で、元阪神外野手の糸井嘉男氏（２１日）も盛り上げに一役買う。