ログインで久保建英ら獲得

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、基本プレー無料で家庭用ゲーム機、PC、モバイルで配信中の「eFootball」で、サッカーの祭典を記念した特別なキャンペーンを、4日から開始した。期間中、ゲームにログインするだけで、ワールドカップ北中米大会・日本代表の久保建英、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ、スペイン代表ラミネ・ヤマルらが無料で獲得できる。

サッカーの祭典さながらの熱戦を楽しめるイベントもゲーム内で開催中。好きなチームを選択し、グループリーグからトーナメントへと勝ち進みながら優勝を目指すイベント「International Cup 2026」では、展開されるドラマや、白熱の対戦カードにより、リアルサッカーに通じる興奮と熱狂を体感できる。

新たに、友達を招待して一緒に「eFootball」をプレーすると、豪華な報酬がもらえるキャンペーンが開始。誘った友達が条件を達成すると、eFootballコインがもらえるほか、フレンドマッチを行うことで、「Epic:スティーブン ジェラード」が手に入る。

日本サッカー界のレジェンド・本田圭佑が「eFootball」に初登場。自身の能力値アップをかけたチャレンジ動画やスペシャルインタビュー動画を、「eFootball」公式YouTubeチャンネルで公開中。



（THE ANSWER編集部）