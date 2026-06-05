「ダイヤモンドバックス３−２ドジャース」（４日、フェニックス）

ドジャースが今季初のサヨナラ負けで連勝がストップ。一方で開幕から６３試合が経過した中でも延長戦がないという珍記録が継続した。

ドジャースは開幕からここまで一度も延長戦がなかった。ＭＬＢ３０球団を見ても、延長戦を戦っていないチームはドジャースだけだ。

この日も２−２のまま延長戦に突入するかと思われた。しかし１死からスコットがマルテにサヨナラアーチを被弾。左腕はマウンドで打球の方向を見つめながら呆然と立ち尽くした。

この日はスタメン落ちとなった大谷翔平投手は九回にバッティンググローブをつけるなど代打の準備を進めていたが、出番はなかった。

ドジャースが最後に延長戦を戦ったのは昨年のワールドシリーズ第７戦。ロハスが九回に同点弾を放ち、山本が延長戦のマウンドで奮闘。スミスが決勝弾を放った。伝説となった第３戦は延長１８回を戦い抜いた。

米ファンからも試合後に「今年はまだ延長戦がない」とつぶやきが多く見られた。順調に白星を積み上げてきた中で珍記録はどこまで続いていくのか。ＭＬＢの長い歴史の中でも稀なケースとなりそうだ。