インスタグラム更新

ビーチバレー女子で24年パリ五輪代表の長谷川暁子が5日までに、自身のインスタグラムを更新した。4月に出産した第1子のお宮参りを、夫・徳海さんとともに報告した。すっかり母となった顔にファンから多くのコメントがSNSに寄せられた。

公開された写真では、夫婦で、愛おしそうに我が子を見つめる姿が収められている。長谷川は黒を基調とした華やかな祝い着を身にまとい、白い帽子をかぶった我が子を大切そうに抱っこ。幸せに満ちあふれた家族の温かい瞬間を捉えている。

「すくすく成長すると共に私たちも成長させてもらっています！最近は私に何かを伝えようとベビ語を話してくるので、解読するのに奮闘しています。分からないことの方が多いですが、相手のことを理解しようとすることが大切かなと思っています。それは大人同士でも一緒ですね。一日一日を大切に一緒に成長していきたいです」と記した。

ビーチの上で見せる雰囲気とは少し違った母性あふれる姿。SNSにはさまざまなコメントが寄せられた。

「すっかりお母さんの顔になってますね」

「長谷川家の成長記録これからも楽しみにしています」

「素敵で貴重な家族時間の写真をありがとうございます」

「おめでとうございます！！！！めっちゃ可愛い」

「赤ちゃんの健やかなご成長と、ご家族皆さまの幸せを心よりお祈り申し上げます」

「素敵な家族写真ですね」

現在40歳の長谷川は、バレーボールの実業団選手として活躍し、14年にビーチバレーに転向。パリ五輪では石井美樹とのペアで決勝トーナメントに進出し、9位に入った。昨年5月から当面の間は競技を休養することを発表しており、今年3月に妊娠を公表していた。



（THE ANSWER編集部）