「簡単じゃない。そんな事は百も承知」J２クラブの25歳が“世界一のGK”を目ざし欧州２部へ「必ず夢を叶える為に人生を賭けて勝負してきたい」

「簡単じゃない。そんな事は百も承知」J２クラブの25歳が“世界一のGK”を目ざし欧州２部へ「必ず夢を叶える為に人生を賭けて勝負してきたい」