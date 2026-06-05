「簡単じゃない。そんな事は百も承知」J２クラブの25歳が“世界一のGK”を目ざし欧州２部へ「必ず夢を叶える為に人生を賭けて勝負してきたい」
栃木シティは６月５日、相澤ピーターコアミがオーストリア２部のシュヴァルツ＝ヴァイス・ブレゲンツに完全移籍することを発表した。
現在25歳のGKは、日本文理高を卒業後の2019年にジェフユナイテッド千葉でキャリアをスタート。以降はラインメール青森、ヴァンラーレ八戸に所属し、2024年に当時JFLの栃木Ｃに加入。チームのJ３昇格、J２昇格に貢献し、今季のJ２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドでは９試合に出場した。
クラブの公式サイトには、相澤の長文のメッセージが寄せられた。
「リリースにもありました通り、この度オーストリア２部のブレゲンツに移籍する事になりました。
まずは、この決断をするにあたってチャンスをくださった大栗社長、僕のわがままを許してくださった今矢監督をはじめとするスタッフの方々に感謝します。
栃木シティは僕をプロサッカー選手として初めて認めてくれた場所でした。行く宛がなかった僕を拾ってくださり、そこからここでプロデビュー、Ｊリーグデビューを飾ることができ試合経験を積ませてもらってゲームキャプテンまで任せてもらい共にタイトルを２つ掴み取る素晴らしい経験をさせてもらいました。
監督に相談をした際、「来年もここで共に戦ってほしい。」そう言って頂きました。今シーズン中々思うようなパフォーマンスを出せていない中こんな事を言ってもらえるとは思っていませんでしたし、本当に選手冥利に尽きる瞬間でした。そして一度はここで共に戦い、来年タイトルを掴み取る為に戦おうと決意していました」
その思いとはまた違った感情があった。
「しかし、自分の年齢、自分の夢との距離をもう一度考え直した時に今のままではいけないと感じました。
「世界一のGKになる。」言うのは簡単ですが、本当に途方もなく遠く、本来ならば今の立ち位置からは想像してはいけないレベルだと思っています。信頼できる監督をはじめとする頼りになるスタッフ陣、素晴らしい能力を持った選手たち、自然豊かな住みやすい街、家族が観にきやすい距離のスタジアム、最高のトレーニング環境。
選手として更にここから跳ねるにはこれらを全て捨てでも厳しい環境に身を置いてチャレンジしないと自分の夢には届くどころかかすりもしない。そう感じました。
信頼してくださった監督や期待してくれているスタッフの方々の想いを裏切るような形になってしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」
多くの人に、支えられた。
「特に田北GKコーチには本当に沢山のものを学ばせてもらいました。サッカーの技術だけではなく、人としてどうあるべきか。リーダーとしてどうあるべきか。
彼のおかげでGKというポジションがいかに深くて、面白くて、素晴らしいものなのかを改めて気づかせてもらいました。彼がいなければ今の僕は間違いなくいないと断言できます。
だからこそ、活躍する事が恩返しになると思います。必ず夢を叶える為に人生を賭けて勝負してきたいと思います。簡単じゃない。そんな事は百も承知です。僕は弱い人間なのでこの決断をするまでに時間がかかりました。ですが本当に覚悟を決めてこの決断をしました。
口だけでは終わらない。転んでもただでは起きない。どこにいってもやるべき事をやり続けたいと思います」
応援してくれた人たちにも感謝を伝える。
「ファンサポーターの皆さんへ
今シーズンも沢山の応援をありがとうございました。やっと皆さんに名前を覚えてもらったのにこの地を去るのは寂しいです。皆さんの応援はいつも僕の胸に届いていました。そんな中で皆さんに面白いゲームや勝ち試合ではなく、負け試合ばかりを届けてしまったのには本当に責任を感じています。
皆さんと共にJ２優勝できなかったのは本当に心残りですが、最高の選手達が必ず成し遂げてくれます。ご存知の通りJ２は本当に厳しいリーグです。その中でも皆さんの平和で素晴らしい応援が選手たちにとっては必ず力になるはずです。これからも熱い応援よろしくお願いします」
そして最後に「栃木での２年半、最高に素晴らシティでした！これからも栃木シティに関わる全ての方々の幸せを願っております。お世話になりました！！！！！」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在25歳のGKは、日本文理高を卒業後の2019年にジェフユナイテッド千葉でキャリアをスタート。以降はラインメール青森、ヴァンラーレ八戸に所属し、2024年に当時JFLの栃木Ｃに加入。チームのJ３昇格、J２昇格に貢献し、今季のJ２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドでは９試合に出場した。
「リリースにもありました通り、この度オーストリア２部のブレゲンツに移籍する事になりました。
まずは、この決断をするにあたってチャンスをくださった大栗社長、僕のわがままを許してくださった今矢監督をはじめとするスタッフの方々に感謝します。
栃木シティは僕をプロサッカー選手として初めて認めてくれた場所でした。行く宛がなかった僕を拾ってくださり、そこからここでプロデビュー、Ｊリーグデビューを飾ることができ試合経験を積ませてもらってゲームキャプテンまで任せてもらい共にタイトルを２つ掴み取る素晴らしい経験をさせてもらいました。
監督に相談をした際、「来年もここで共に戦ってほしい。」そう言って頂きました。今シーズン中々思うようなパフォーマンスを出せていない中こんな事を言ってもらえるとは思っていませんでしたし、本当に選手冥利に尽きる瞬間でした。そして一度はここで共に戦い、来年タイトルを掴み取る為に戦おうと決意していました」
その思いとはまた違った感情があった。
「しかし、自分の年齢、自分の夢との距離をもう一度考え直した時に今のままではいけないと感じました。
「世界一のGKになる。」言うのは簡単ですが、本当に途方もなく遠く、本来ならば今の立ち位置からは想像してはいけないレベルだと思っています。信頼できる監督をはじめとする頼りになるスタッフ陣、素晴らしい能力を持った選手たち、自然豊かな住みやすい街、家族が観にきやすい距離のスタジアム、最高のトレーニング環境。
選手として更にここから跳ねるにはこれらを全て捨てでも厳しい環境に身を置いてチャレンジしないと自分の夢には届くどころかかすりもしない。そう感じました。
信頼してくださった監督や期待してくれているスタッフの方々の想いを裏切るような形になってしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」
多くの人に、支えられた。
「特に田北GKコーチには本当に沢山のものを学ばせてもらいました。サッカーの技術だけではなく、人としてどうあるべきか。リーダーとしてどうあるべきか。
彼のおかげでGKというポジションがいかに深くて、面白くて、素晴らしいものなのかを改めて気づかせてもらいました。彼がいなければ今の僕は間違いなくいないと断言できます。
だからこそ、活躍する事が恩返しになると思います。必ず夢を叶える為に人生を賭けて勝負してきたいと思います。簡単じゃない。そんな事は百も承知です。僕は弱い人間なのでこの決断をするまでに時間がかかりました。ですが本当に覚悟を決めてこの決断をしました。
口だけでは終わらない。転んでもただでは起きない。どこにいってもやるべき事をやり続けたいと思います」
応援してくれた人たちにも感謝を伝える。
「ファンサポーターの皆さんへ
今シーズンも沢山の応援をありがとうございました。やっと皆さんに名前を覚えてもらったのにこの地を去るのは寂しいです。皆さんの応援はいつも僕の胸に届いていました。そんな中で皆さんに面白いゲームや勝ち試合ではなく、負け試合ばかりを届けてしまったのには本当に責任を感じています。
皆さんと共にJ２優勝できなかったのは本当に心残りですが、最高の選手達が必ず成し遂げてくれます。ご存知の通りJ２は本当に厳しいリーグです。その中でも皆さんの平和で素晴らしい応援が選手たちにとっては必ず力になるはずです。これからも熱い応援よろしくお願いします」
そして最後に「栃木での２年半、最高に素晴らシティでした！これからも栃木シティに関わる全ての方々の幸せを願っております。お世話になりました！！！！！」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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