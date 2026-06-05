インスタグラム投稿が反響

NBAのレイカーズでプレーする八村塁の“世界的交友関係”に日本のファンが驚いている。自身のインスタグラムでブラジル旅行の模様を公開。これにコメントしてきたのは、まもなく開幕する北中米ワールドカップでブラジル代表にも選出されているヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）だ。

八村は自身のインスタグラムに、ブラジルでの写真を投稿。緑が鮮やかな国旗の前にたたずむ写真や、スタジアムでブラジル代表の背番号「8」、ネームに「BLACK SAMURAI」と入ったユニホームを手にして笑顔を見せる写真など、滞在を満喫しているようだ。

さらにファンを驚かせたのは、この投稿にヴィニシウスが母国のポルトガル語でコメントしてきたことだ。八村も絵文字を添えながら返事を返している。

これには日本のファンからも「はちむらすご！」「POでレイカーズをレブロンと2トップで引っ張ってた日本人やで？当然よ」「もう八村もスター選手だな」「えっ、繋がってたのこの二人！！」と驚きの声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）