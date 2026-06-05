ヤクルト―ロッテ

4日に行われたプロ野球のヤクルト―ロッテ戦で、スタンドの“まさかの映り込み”が話題を集めている。テレビ中継にも映るバックネット裏最前列に、変装もせず観戦する国民的アイドルグループの元メンバーの姿が。ファンからはSNSで「映ってた」「まさか…」など驚きの声が上がった。

その人物は元AKB48の倉持明日香だった。ファンが気が付き、Xに投稿。それを見つけた倉持本人も反応し、「これです！！！！！！！ よくぞ見つけてくれました！！！」と引用リポストで報告した。

また倉持は「ご縁があり、杉村さんの娘さんにお誘いいただき一昨日ぶりの神宮 なんと0列目！！！ こんな目の前で野球見れるなんて幸せ いい試合でさらに幸せ！！」とも報告。最前列となる「0列」の超至近距離からの野球観戦を満喫していたようだ。

SNS上にはファンから「プロ野球ニュース観てたら、ソトの打席で手を叩いて応援してるのが映ってた（笑）」「DAZNでハイライト見て探したら見つけた（笑）」「AIで野球観戦の画像を作るのがちょっと前にアイドル界隈で流行ってたけど、これぞ本物の映り込み」などのコメントが寄せられた。

ちなみに倉持は、ロッテ、ヤクルトで活躍した元プロ野球選手の倉持明氏を父に持つ。縁のあるチーム同士の一戦でもあった。

試合はロッテが先発・小島和哉の7回3安打1失点の好投などで主導権を握り、5-2で勝利した。



（THE ANSWER編集部）