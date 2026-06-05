今回紹介するのは、Threadsに投稿された、子どもの遊び時間に起きたなんとも猫らしいひとコマ。息子さんが七並べをやめてしまったため、投稿主さんが「なんでかな」と思って様子を見てみると…。そこには、思わず納得してしまう中断理由が広がっていたみたいです。

投稿はThreadsにて、6.7万回以上表示。6,500件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：７並べを途中でやめた息子→不思議に思い、様子を見に行くと…どう見ても『ゲームどころじゃない光景』】

七並べの途中に現れた、ふわふわの強敵

今回、Threadsに投稿したのは「naco」さん。登場したのは、毛並みがキレイな可愛い猫ちゃんです。

投稿には、床いっぱいに並べられたトランプ。そして、その上には、どっしりと寝そべる猫ちゃんの姿が。七並べのカードはきれいに広げられているものの、その中央付近には見事に猫ちゃんが鎮座。前足を伸ばし、後ろ足もゆるっと開きながら、まるで「ここ、空いてましたけど？」とでも言いたそうな堂々ぶりです。

ふわふわしたしっぽも存在感がたっぷり。見事なまでにネコハラですね。息子さんが七並べを続けられなかったのも納得。カードを動かそうにも、猫ちゃんがセンターでくつろいでいるので、カードが並べられません。

可愛い猫コミュニケーションに癒された方が続出

投稿主さんによると、こちらの猫ちゃんは息子さんのことを特別に好きというわけではなさそうとのこと。しかし、服の上に乗ったり、おもちゃの上に乗ったりすることがあるのだとか。

今回も、トランプの上に寝たかったのかもしれないとのことです。冷たいクッションなどを用意してもなかなか乗ってくれない一方で、遊んでいる最中のトランプにはしっかり乗ってくるあたりが、なんとも猫らしいです。

もしかすると、本心は息子さんと遊びたくて、今回のネコハラに繋がったのかもしれませんね。この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「猫様の『私に構いなさいor撫でなさい』のヤツですね」「清々しいまでのネコハラ」「やめたというかやめざるを得ないやつねw」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「naco」では、猫ちゃんとの日常の中で見つけた、思わず笑ってしまうような場面も投稿されています。かわいらしい存在感がたまりません。

写真・動画提供：Threadsアカウント「naco」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。