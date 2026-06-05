4試合24イニングで1失点、防御率0.74

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が残した“異常な”数列に米国のファンが驚きの声をあげている。

大谷は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては6回を投げ2安打無失点、6奪三振という内容で今季6勝目を挙げた。規定投球回にはわずかに足りないものの、シーズン防御率は0.74だ。さらに、5月13日（同14日）のジャイアンツ戦以降の4先発では、24回を投げわずか1失点。イニング経過をたどると「000000000000000100000000」となる。

MLB公式Xの「ショウヘイ・オオタニがまたも無失点！」「直近4試合の先発では、24イニングでわずか自責点1しか許していない」という投稿には、米国のファンからも驚きの声が並んだ。

「完全にユニコーンだ」

「いつまで好投なんて呼び続けるつもりだ？ これは歴史に刻まれる圧倒だ」

「この男、マジで現実離れしてる。今のショウヘイ・オオタニは、完全に違う惑星でプレーしている」

「神がかってる！」

「ショウヘイはこれを、いとも簡単にやってのける」

「もはやどういう意味なんだ？」

「オオタニは野獣だ」

「ドジャースは彼がいて本当にラッキーだよな」

「またしてもオオタニがいつも通りの大活躍。この一貫した凄さは、もはや常軌を逸している」

さらに大谷は3日（同4日）のダイヤモンドバックス戦で、打者として4打数3安打、2四球の5出塁。投手として出したランナーは2安打1四球の3人だけで「対戦相手のチーム全員がベースに出た回数よりも、彼1人だけで多く出塁したぞ（笑）」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）