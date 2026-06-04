スティック状のかまぼこ「棒Ｓ（ボウズ）」シリーズが全国的人気を集めるかまぼこ店「河内屋」（本社・富山県魚津市駅前新町、河内肇社長）が２０１４年の同シリーズ発売以来、初めて三つの新フレーバーの展開に乗り出した。

第１弾として６月１日、既存の５種類に加え、夏季限定（６〜８月）商品「真夏の印度カリー」が加わる。暑気払いのため、ビールに合うピリ辛味を意識して開発された逸品だ。（源一秀）

現シリーズ５種

同店で新フレーバーの開発を仕切るのは河内廷紘専務（３２）。現在のシリーズ商品である「元祖スティックチーズ」や「粗びき黒こしょう」など５種に、「真夏の印度カリー」ほか、秋季と春季限定の商品を一つずつ加える。「秋季と春季限定商品についてはまだ明かせないが、富山の魅力が伝わる材料を使用する予定だ」と話す。

棒Ｓは、ネット通信販売や、富山と石川両県の４か所の直営店舗販売、関東、関西への出荷などを合わせ、年間約４０万パックを売り上げる同店の主力商品。今回の新フレーバー開発は、棒Ｓファンの要望を受けてのことだ。

スパイシーな香り

同店では２５年１月から本格的に開発に取りかかった。河内専務が約５０人いる同店社員に意見を求めたところ、同店の「カリー蒲鉾」が人気商品の一つであることから、棒Ｓにもカレー味を加えてはどうかとの声が強かった。そこで「冷えたビールと一緒にそのままかぶりついてうまいものにしようと、約１０か月かけて、試作品を数十は作り、最終的に私が決めた」という。

原材料は魚肉、エビ、タマネギ、カシューナッツ、ピーナツ、カレー粉など。かじれば、スパイシーな香りが広がり、カシューナッツ、ピーナツの食感とともにピリリとしたカレー風味を、かまぼこの弾力そのままに味わえる。

職人時間かけ

昆布巻きかまぼこなどの商品は、６人の職人が４時間程度で作り上げるが、棒Ｓシリーズは機械化できない工程が多く、職人約１５人が７〜８時間かける。河内専務は「手間がかかるからこそ、河内屋にしか出せない独自の味と見た目に仕上がっている。ビール好きはもちろん、辛いモノが好きな方にも楽しんでいただきたい」と話している。

「真夏の印度カリー」は他の棒Ｓシリーズ商品と同様、１パック５本入りで８３０円（税込み）。１本あたり約１０センチ、約３０グラム。１万パック限定販売。問い合わせは魚津本店（０７６５・２４・０３８１）へ。