HUI、7月に日本でのソロライブ開催決定 お見送り会＆グループフォト撮影も
韓国のグループ・PENTAGONのHUI（フイ）が、7月18日にアジアツアーの日本公演『2026 HUI ASIA TOUR IN TOKYO』を開催することが決定した。
【写真】昨年11月にもソロライブを開催していたHUI
公演は東京・Zepp DiverCityで2公演を予定。VIP席では、終演後お見送り会、グループフォト撮影などが実施される。
チケットは10日よりiT'S MEMBER会員先行およびオフィシャル先行受付がスタートする。
■『2026 HUI ASIA TOUR IN TOKYO』概要
日程：7月18日（土）
（1）午後1時30分開場／午後2時開演
（2）午後5時30分開場／午後6時開演
会場：東京・Zepp DiverCity
■チケット詳細
・VIP席：2万2000円（税込）
※客席前方エリア、終演後お見送り会(ALL)、1:20グループフォト（ALL）、サイン入りポラロイド（10名抽選)、サイン入りポスター (20名抽選)
・指定席：1万3200円(税込)
【写真】昨年11月にもソロライブを開催していたHUI
公演は東京・Zepp DiverCityで2公演を予定。VIP席では、終演後お見送り会、グループフォト撮影などが実施される。
チケットは10日よりiT'S MEMBER会員先行およびオフィシャル先行受付がスタートする。
日程：7月18日（土）
（1）午後1時30分開場／午後2時開演
（2）午後5時30分開場／午後6時開演
会場：東京・Zepp DiverCity
■チケット詳細
・VIP席：2万2000円（税込）
※客席前方エリア、終演後お見送り会(ALL)、1:20グループフォト（ALL）、サイン入りポラロイド（10名抽選)、サイン入りポスター (20名抽選)
・指定席：1万3200円(税込)