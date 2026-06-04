【付録】ミッキーのシェイプが目を引く！「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」が付いてくる『otona MUSE 2026年8月号増刊』は6月26日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『otona MUSE 2026年8月号増刊』（宝島社）の「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号増刊』（税込2100円）。付録として、「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」が付いてきます。
真っ赤なミッキーマウスのシェイプが目を引く、約H13×φ10cmの巾着が今号の主役。キルティングが効いたスポーティなデザインで、ファッション感覚で持ちたくなる仕上がりです。コスメやガジェットを入れるポーチとして使うのはもちろん、三つ折りのお財布や小銭入れを入れればミニバッグ感覚でも活躍。シンプルなコーディネートのアクセントにもなってくれそうです。
巾着とセットで付いてくるのは、約H18×W24cmのリップストップ素材を使った総柄ポーチ。薄手でかさばりにくく、使いやすさが抜群です。デイリー使いはもちろん、旅行時の荷物の整理にも便利な万能アイテム。ミッキー好きはもちろん、機能的なポーチを探している人にもうれしい充実の2点セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『otona MUSE 2026年8月号増刊』の「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」が見逃せない！
宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号増刊』（税込2100円）。付録として、「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」が付いてきます。
真っ赤なミッキーシェイプ＆キルティングデザインの巾着
真っ赤なミッキーマウスのシェイプが目を引く、約H13×φ10cmの巾着が今号の主役。キルティングが効いたスポーティなデザインで、ファッション感覚で持ちたくなる仕上がりです。コスメやガジェットを入れるポーチとして使うのはもちろん、三つ折りのお財布や小銭入れを入れればミニバッグ感覚でも活躍。シンプルなコーディネートのアクセントにもなってくれそうです。
薄手で使いやすい！リップストップ素材の総柄ポーチもセット
巾着とセットで付いてくるのは、約H18×W24cmのリップストップ素材を使った総柄ポーチ。薄手でかさばりにくく、使いやすさが抜群です。デイリー使いはもちろん、旅行時の荷物の整理にも便利な万能アイテム。ミッキー好きはもちろん、機能的なポーチを探している人にもうれしい充実の2点セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)