これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『otona MUSE 2026年8月号増刊』（宝島社）の「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『otona MUSE 2026年8月号増刊』の「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」が見逃せない！


宝島社から6月26日に発売される『otona MUSE 2026年8月号増刊』（税込2100円）。付録として、「ミッキーマウス シェイプの巾着＆総柄ポーチ」が付いてきます。

真っ赤なミッキーシェイプ＆キルティングデザインの巾着


真っ赤なミッキーマウスのシェイプが目を引く、約H13×φ10cmの巾着が今号の主役。キルティングが効いたスポーティなデザインで、ファッション感覚で持ちたくなる仕上がりです。コスメやガジェットを入れるポーチとして使うのはもちろん、三つ折りのお財布や小銭入れを入れればミニバッグ感覚でも活躍。シンプルなコーディネートのアクセントにもなってくれそうです。

薄手で使いやすい！リップストップ素材の総柄ポーチもセット


巾着とセットで付いてくるのは、約H18×W24cmのリップストップ素材を使った総柄ポーチ。薄手でかさばりにくく、使いやすさが抜群です。デイリー使いはもちろん、旅行時の荷物の整理にも便利な万能アイテム。ミッキー好きはもちろん、機能的なポーチを探している人にもうれしい充実の2点セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)