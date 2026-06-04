2.1ch/2.2chワイヤレスサウンドバースピーカー

ゲオストアは、ゲオ限定のサウンドバー「2.1chワイヤレスサウンドバースピーカー(GRJID-2.1BTSPK90W)」と「2.2chワイヤレスサウンドバースピーカー(GRJID-2.2BTSPK100W)」を発売した。ECのサイトのゲオオンラインストア、および全国のゲオショップの対象店舗にて順次販売を開始する。価格は2.1chモデルが8,778円、2.2chが10,978円。

2機種は、6月4日から8月16日まで全国のゲオショップ約750店舗、およびゲオオンラインストアで開催される「GEOのテレビ祭り！2026 SUMMER」の同時購入割引キャンペーンの対象商品となっており、期間中、対象店舗にて32型以上のテレビと本商品を同時に購入すると、合計税抜金額から2,000円引きとなる(一部店舗ではキャンペーンを実施していない場合がある)。

設置イメージ

「テレビやパソコンの前にすっきりと設置でき、自宅での映画鑑賞、ゲーム、音楽再生の臨場感を格段に引き上げる」というサウンドバー。

いずれもサウンドバーの筐体にサブウーファーも内蔵している。上位機種の2.2chモデルは、25W×2のフルレンジスピーカーに、25W×2のダブルサブウーハーを内蔵。最大出力100Wを実現した。

2.1chモデルも最大出力90W(フルレンジ25W×2＋サブウーハー40W)の仕様で、「どちらもコンパクトなバータイプでありながら、いつものサウンドに臨場感ある重低音をプラスする」という。

Bluetooth Ver 5.4対応し、スマホなどの音楽も再生できる。

映画向けの「MOVIE」、音楽を際立たせる「MUSIC」、ニュースやドラマのセリフが聞き取りやすくなる「NEWS(会話)」の3パターンが選択できる音質エフェクト機能を搭載。

HDMIケーブル1本でテレビと電源・音量が連動するHDMI ARC入力や光デジタル音声入力、AUX入力などを搭載。MP3が入ったUSBメモリー(最大64GB)を直接差し込んで再生できるUSB入力端子も備えている。外形寸法は850×130×66mm(幅×奥行き×高さ)で2モデル共通。