NHK2028年春の朝ドラ「ほんのモキチ」に決定 主演・河合優実＆脚本・宮藤官九郎「愛をもって走ります！どうぞご贔屓に！」

NHK2028年春の朝ドラ「ほんのモキチ」に決定 主演・河合優実＆脚本・宮藤官九郎「愛をもって走ります！どうぞご贔屓に！」