女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が、帰国した息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの姿を公開した。

４日に自身のインスタグラムを更新し、「おはヨネスケ ＪＪが美容室に行って来ました。少しスッキリして良い感じ、と僕は思ったのですが、ジャガーさんは気が付かない？笑」と家族３人の写真をアップ。

昨年３月に長野の私立高校を卒業し、金融を勉強するために同８月に渡米していた大維志くん。木下氏は「ＪＪが実家に戻ると、ワイワイして楽しい、と言いました。アメリカにいると、隣のフィルと２人で生活している様な感じと。親とのコミュニケーションを大事にしてくれるのは、親としてはとても嬉しいです。」と明るくにぎやかな日常を喜び、ジャガー横田が息子と木下氏にそれぞれ抱きついているショットを披露している。

大維志くんは、２４年３月に「マックス時からマイナス２５キロ」と大減量したことを報告して話題に。たびたび木下氏のＳＮＳにも登場している。フォロワーからは「木下先生に甘えるジャガーさんほんとに可愛く愛くるしい」「髪長いとジャガーさんに似で、断髪したら木下せんせいに似るかも！」「楽しさが伝わってきます」「仲良しご家族のお写真にほっこり」などのコメントが寄せられた。