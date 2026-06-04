【バツイチ息子は、狂ってた…】置き去りにされた！？助けてくれない母＜第29話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第29話 母さん！？【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
タダシさんは陽子さんの態度がガラリと変わってしまったことが信じられないようです。いつものように具合が悪いと言って頼りましたが、陽子さんにはきっぱりと突き放されてしまいました。タダシさんは仕事を失い、お金を出してくれる陽子さんを失い、このままでは住まいまで失ってしまうことに……。自分の置かれている状況を理解したら、慌ててしまうのも仕方ないですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第29話 母さん！？【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
タダシさんは陽子さんの態度がガラリと変わってしまったことが信じられないようです。いつものように具合が悪いと言って頼りましたが、陽子さんにはきっぱりと突き放されてしまいました。タダシさんは仕事を失い、お金を出してくれる陽子さんを失い、このままでは住まいまで失ってしまうことに……。自分の置かれている状況を理解したら、慌ててしまうのも仕方ないですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子