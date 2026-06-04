ミセス藤澤涼架が披露した自撮り2枚が話題！黒衣装×パールとポップなグリーンレースシャツ姿に「イケ散らかしすぎ」「美しくかっこいい顔」の声

【写真】黒衣装×パールの洗練された衣装での自撮りショットを投稿した藤澤涼架

Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が自身のInstagramを更新し、『テレビ×ミセス』のオフショットを披露した。

■『テレビ×ミセス』で着用した衣装での自撮りショットを公開

藤澤は、“テレビ”と“火”の絵文字を添えて、6月1日に放送された冠番組『テレビ×ミセス』の自撮りオフショットを公開した。この日の放送では、ミセスと初共演となった出川哲朗やずんの飯尾和樹、さらにはモーニング娘。OGの中澤裕子＆辻希美ら豪華ゲスト陣と「GOOD DAYゲーム」「巨大ジェンガ」で対決し、「出川検定」にも挑戦した。

藤澤が公開した自撮りの1枚目は、ライブ×ミセスコーナーにて演奏した「インフェルノ」のステージ衣装でのショットだ。Vネックの黒シャツに光沢のあるラグジュアリーな黒の衣装を纏い、首元にはパールのネックレスを合わせたその姿は、大人の色気を放っている。少し口角を上げて笑みを浮かべる表情が印象的だ。

もう1枚は、ゲストとのゲーム対決などのコーナーで着用していた衣装姿だ。色鮮やかなライトグリーンの花柄シャツにダークネイビーのアウターを重ね、口を大きく開けて明るい笑顔を見せている。

タイプの異なる2枚の自撮りショットの投稿に、SNSでは「1枚目かっこいいのに2枚目かわいいのは反則」「イケ散らかしすぎ」「美しくかっこいい顔」「1枚目と2枚目のギャップやばい」という声が集まっている。

■「ライブ×ミセス」コーナーでのロックでカッコいい3ショット

Mrs. GREEN APPLEの公式Xは「ライブ×ミセス」で「インフェルノ」を演奏した時の衣装での藤澤、大森元貴、若井滉斗の3ショット（全身ショット）も披露した。

■番組公式Xはミセスの臨場感あふれるパフォーマンスショットを公開

なお、『テレビ×ミセス』の公式Xでは、「ライブ×ミセス」コーナーでの「インフェルノ」演奏中の臨場感あふれるショットを公開している。