AIDVと「意のままの走り」は両立できるのか

日産が2026年4月14日に発表した新たな長期ビジョンのなかで、大きな注目を集めた次期「スカイライン」と「AIDV」の思想。ドライバー中心を掲げてきたスカイラインとAI技術は、どのように共存していくのでしょうか。

日産は次期スカイラインを、「日本市場における日産らしさを体現し、ブランドの情緒的価値と革新性を担うハートビートモデル」と位置付けています。

【画像】超カッコいい！ これが日産の次期型「スカイライン」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

こうした重要な役割が与えられていることは、長年スカイラインを応援してきたファンにとって嬉しいニュースといえるでしょう。

ティザー画像には、丸型4灯テールランプや筆記体の「Skyline」ロゴなど、歴代モデルを知るファンにはたまらない要素が盛り込まれていました。また、ハコスカと並行する映像も用意されており、過去の名車への敬意やオマージュも感じられます。

さらに日産は、次期スカイラインについて「ドライバー中心で、高性能で意のままの走りを実現する」と説明しており、歴代モデルが追求してきた価値を継承する姿勢を示していました。

ただ、この長期ビジョンにおいては、AIドライブとAIパートナー技術を融合した「AIDV」の開発を進め、AIドライブ技術を搭載するモデルを今後大幅に拡大していく方針も明らかにされており、ブランドを象徴するスカイラインには、何らかの形で最新技術が盛り込まれる可能性は高いとみられます。

AIDVは、AIが常時周囲の状況を監視しながらドライバーを支援するシステムです。高速道路での運転支援に加え、一般道における危険予測や回避支援など、従来よりも踏み込んだ制御が想定されています。

1957年の誕生以来、スカイラインは日産の技術力や挑戦する姿勢を象徴する存在として歩んできました。長年にわたり支持されてきた理由のひとつが、ドライバーの操作に素直に応え、自分の思いどおりにクルマを操れる感覚でした。

筆者（自動車ジャーナリスト 吉川賢一）もかつて「V36型」（12代目）スカイラインに乗り、その走りを楽しんでいました。

また、元日産の開発エンジニア（運動性能担当）として「V37型」（現行・13代目）スカイラインの開発に携わった経験もありますが、開発では数値性能以上にドライバーとの一体感を重視していました。

スカイラインには、V36型で採用された4輪操舵システム「4WAS」や、V37型の「ダイレクトアダプティブステアリング（ステア・バイ・ワイヤ）」、さらに「プロパイロット2.0」など、当時の先進技術がいち早く搭載されましたが、技術を導入すること自体が目的ではなく、ドライバーがより思いどおりにクルマを操るための手段として導入されたもの。

最新技術を活用しながら走りの質を高めることこそ、スカイライン開発陣が一貫して追求してきたテーマでした。

ここに「AIが介入することでスカイラインらしさが失われるのではないか」と感じる人もいるかもしれませんが、次期スカイラインが目指すべき姿は、AIが主役になるクルマではなく、AIによってドライバーの能力や楽しさをさらに引き出すクルマではないでしょうか。

長距離移動の負担軽減や事故リスクの低減、高齢化社会への対応など、AIドライブ技術による高度な運転支援は今後さらに普及していくでしょう。そうした時代だからこそ、人が運転を楽しむ時間や体験の価値は、むしろ高まっていくのかもしれません。

AIパートナー技術も、人から運転を奪うためではなく、人とクルマの関係をより深めるために活用されることを期待したいところです。

次期スカイラインがハコスカと並行する映像を用意し、歴代モデルを想起させるデザイン要素を取り入れたことは、ブランドの原点を意識していることの表れとも受け取れます。

それは単なるデザイン上の演出ではなく、歴代モデルが積み上げてきた価値を未来へ受け継ごうとする意思表示なのかもしれません。

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スカイラインはこれまでも時代ごとの先進技術を取り込みながら、その時代なりの「走る歓び」を追求してきました。

AIDVという新しい考え方を取り入れる次期モデルも、その延長線上にあるのかもしれません。

AI主導の時代において、スカイラインがどのような形でドライバーとの関係を再定義するのか。その答えが示される日を楽しみに待ちたいところです。