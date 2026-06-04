「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）

強力打線を丁寧に料理し、３勝目をつかんだ。広島・床田寛樹投手が６回７安打１失点の粘投で勝利に貢献。お立ち台に上がり「何とか粘り強く投げようと思っていました」と、充実の汗を拭った。

三者凡退は二回の一度のみ。３点リードの三回１死二塁から水野に適時二塁打を浴び、なおも２死一、三塁のピンチを招くも４番・郡司を内角低めのカットボールで二ゴロに打ち取り、最少失点でしのいだ。「あそこでずるずるいかなかったのが、本当に大きかった」と流れを渡さなかった。

開幕から４試合連続で白星に恵まれず迎えた、とある日の投手指名練習。キャッチボール中に「ナックルいきます」と宣言し、数球を投じた。試合では投げない球種だが、「指先に刺激を与えるイメージ。血が通っていく気がする」と狙いを説明。多彩な変化球を操る左腕らしい独特な調整法を施しながら、状態を上げていくと、４月２８日・巨人戦で今季初勝利。以降は安定した投球でチームを支え、先発の柱としてフル回転している。

この日は２つの暴投を記録するも、「モチのミスとは思ってないです。ワンバウンドを投げているのは僕なので」と、ブロッキングできなかった持丸を責めることは全くない。「（今日は）最低限だと思う。次はもっと抑えられるように頑張ります」と床田。連敗を止めた左腕の力投からチームの連勝街道が始まる。