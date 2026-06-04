「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

出世しない人は「フラットな組織」を好む

「上下関係のない組織が理想です」

「もっとフラットに意見を言い合える会社がいい」

「管理職なんていらないと思う」

こうした言葉を好む人は少なくありません。

しかし、残酷ですが、こういう人ほど、組織の中では出世しません。

なぜなら、会社というものの前提を理解していないからです。

会社の本質は「ピラミッド構造」

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

あなたが働いている組織は、どのような構造をしているでしょうか。

経営者をトップとし、役員が数人いて、各部署に部長がおり、課長などの中間管理職がいて、一般社員がそれぞれに付いている。

大小はあるかもしれませんが、そんな「ピラミッド構造」がほとんどではないでしょうか。

――『リーダーの仮面』より

これは単なる「古い文化」ではありません。

組織が大きくなる以上、役割分担と意思決定の階層は必ず必要になります。

つまり、ピラミッド構造は「悪」ではなく、「機能」なのです。

出世しない人ほど「理想論」を語る

ピラミッドには、ピラミッドなりのメリットがあります。識学では、組織の成長スピードを考えたとき、「ピラミッド構造が最適であり、最速である」と考えます。

管理職やリーダーなしで組織運営をする「ティール組織」や「ホラクラシー組織」の考え方に賛同するのであれば、まったくゼロから会社を創り、その概念を取り入れるしかありません（それでも、うまくいく可能性は低いと思います）。

――『リーダーの仮面』より

出世しない人ほど、「理想の組織論」が好きです。

「フラットがいい」「上司はいらない」「みんな対等であるべき」…。

しかし、現実の会社はそうではありません。

すでに何百人、何千人といる組織を、「全員対等」で運営することは不可能です。

だから、出世する人は違います。

「理想」を語る前に、「今ある構造の中でどう成果を出すか」を考えます。

出世する人は「構造」を理解する

形はピラミッドなのに、個人の考え方はティール。そんな中途半端な「いいとこどり」はできないのです。

すでに出来上がった会社組織にいる人は、ピラミッド組織に適したマネジメント法を実践する必要があります。

――『リーダーの仮面』より

出世する人は、「会社の構造」を受け入れます。

誰が意思決定者なのか。

どこに責任があるのか。

どうすれば組織が最速で動くのか。

そこを理解し、そのルールの中で成果を出します。

一方で、出世しない人は、「自分の理想」と現実を混同します。

結果として、組織の中で機能しなくなるのです。

出世する人の共通点

まったく出世しない人は、「フラットな組織」を好みます。

しかし、それは多くの場合、「責任を負いたくない」という感情の裏返しです。

出世する人は違います。

組織の構造を理解し、その中で役割を果たします。

理想論ではなく、現実の構造で成果を出す。

それが、出世する人の共通点です。だからこそリーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。