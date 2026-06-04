イメージの異なる2色を追加

ヤマハは、スポーツスクーター「XMAX ABS」のカラーリングを一部変更し、2026年7月7日に発売します。

今回追加されるカラーリングは、「マットダークグレー」と「ブルー」の2種類です。これに継続販売される「グレー」と「ブラック」を加えた、全4色のラインアップとなります。

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新色のひとつであるマットダークグレーは、ボディカラーに金属的な質感を持つ塗料「クリスタルグラファイト」が採用されています。サイドカバーやレッグシールド、フロント、ハンドル、マフラーの各カバー、そして前後フェンダーにはマットなブラックが組み合わされ、上質な雰囲気を演出しています。継続色の“ブラック”とは艶ありと艶消しのコントラストが異なり、一線を画す引き締まった印象を与えます。

もう一方のブルーは、XMAXとして初めてヤマハのレース活動を象徴するカラーを取り入れたものです。シートステッチにもブルーをあしらうことで、スポーティなキャラクターを強調しています。

XMAXは、走りの楽しさと燃費・環境性能の両立を高い次元で実現するエンジン設計思想「BLUE CORE」に基づいた、水冷・4ストローク・SOHC・4バルブの排気量249ccエンジンを搭載しています。このエンジンには、軽量で熱強度に優れたアルミ鍛造ピストンや、軽量かつ放熱性に優れたDiASil（大アジル）シリンダーを採用。

さらに、オフセットシリンダーや一体鍛造クランクシャフトの採用によって、軽量コンパクト化とロスおよびノイズの低減を図っています。

また、1軸バランサーを内蔵することで体感振動を抑え、心地よい加速フィーリングと快適な乗り心地をもたらしています。

マフラーは内部構造が見直され、2023年モデルから800gもの大幅な軽量化を達成し、軽快なハンドリングに寄与。最適化されたトラクションコントロールシステムが、様々な路面状況でスムーズな発進と加速を支援します。

車体には、剛性バランスに優れた軽量フレームを採用し、軽快な走行性と取り回しの容易さを実現。フロントサスペンションにはスクーターでありながらモーターサイクルタイプが用いられ、良好なクッション性とフロントの接地感を両立させています。183kgの軽量なボディと相まって、軽快でスポーティなハンドリングを可能としています。

足回りは、フロントに120／70-15、リアに140／70-14のタイヤを装着し、前後ブレーキにはABSが搭載され、幅広い路面状況に対応することで良好なコントロール性を実現します。リアサスペンションには5段階のスプリングプリロードアジャスターが装備されており、ライディングスタイルに応じた調整が可能です。

利便性の面も追求されており、シート下のトランクはヘルメット2個、あるいはヘルメット1個とA4サイズのビジネスバッグを収納できる容量を確保しています。

ディスプレイは、TFTパネルとLCDパネルを横に並べた視認性の高いオールインワン型です。専用アプリ「Yamaha Motorcycle Connect (Y-Connect)」をインストールしたスマートフォンと連携させれば、車両情報の確認やメンテナンス時期の通知などを受信できます。

さらに、Garmin社製ナビゲーションアプリ「Garmin StreetCross」とペアリングすることで、ディスプレイにマップを表示することも可能です。

このほか、左ハンドルスイッチで操作できる電動スクリーンやスマートキーシステム、急ブレーキ時にフラッシャーを点滅させるエマージェンシーストップシグナル、USB Type-C端子対応の充電ソケット付きフロントポケットなど、快適なライディングを支える機能が豊富に備わっています。

アクセサリーとして、グリップウォーマーやスマートキー連動リアボックス、ヒートシートなども用意されています。

価格（消費税込）は73万7000円です。