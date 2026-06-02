【ハイキュー!!】フリューくじに音駒高校参戦！
大人気青春スポーツアニメ『ハイキュー!!』に登場する、日向たちのライバル音駒高校。セカンドユニフォーム姿で6月13日（土）からフリューくじで、6月19日（金）からフリューくじONLINEで販売が開始する。
＞＞＞フリューくじ アニメ「ハイキュー!!」 グッズコレクション2の賞品をチェック！（写真10点）
コミックス累計7500万部を突破した『ハイキュー!!』は、連載を終えた今も人気を博しているスポーツ漫画の金字塔。今回ピックアップされたのは、音駒高校。A賞・B賞のフィギュアは、孤爪研磨と黒尾鉄朗がセカンドユニフォーム姿で登場する。体育館の床を再現した台座も付属しており、再限度◎。
さらに、C賞にはフィギュア化が初となる猫又監督が、『ぬーどるストッパーフィギュア（ぬースト）』に。チームメンバーと試合を見守っている姿を再現しているようだ。
続くD賞は孤爪研磨、山本猛虎、福永招平の3人の絆が深まった場面としておなじみの、 ”1年生時代の喧嘩シーン” を再現したぬいぐるみマスコット。回想シーンのみで登場する、貴重な黒髪の孤爪研磨と山本猛虎はファン必見！
E賞は各選手たちのアニマルモチーフをデザインされた「猫じゃらしっぽキーホルダー」。F賞は本くじオリジナルデフォルメイラストを使用した「セリフスタンプセット」。「ごほうびタイムだ」「過保護上等！」といった名セリフに加え、「ありがとう」「了解」など日常使いしやすいフレーズも取り揃えた実用性の高いアイテムとなっている。
G賞はF賞と同じオリジナルデフォルメイラストを使ったアクリルスタンド。台座には音駒高校の横断幕「繋げ」から着想を得た繋がるデザインがあしらわれており、13個集めて繋げると円形にすることもできる。
そして、『ラストゲット』賞にはA賞と表情違いの「孤爪研磨フィギュア -ラストゲットver-」。普段なかなか見ることができない研磨の口角が上がった表情は、とってもレア！ 『ダブルゲット』賞は、C賞と同じ「猫又監督ぬーどるストッパーフィギュア」が用意されている。また、店頭ではくじ券の半券に記載されたIDナンバーで応募した人の中から、抽選で合計50名に、『フリューくじONLINE』で購入した人の中からは合計5名にぬーどるストッパーフィギュアがプレゼントされる。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
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コミックス累計7500万部を突破した『ハイキュー!!』は、連載を終えた今も人気を博しているスポーツ漫画の金字塔。今回ピックアップされたのは、音駒高校。A賞・B賞のフィギュアは、孤爪研磨と黒尾鉄朗がセカンドユニフォーム姿で登場する。体育館の床を再現した台座も付属しており、再限度◎。
続くD賞は孤爪研磨、山本猛虎、福永招平の3人の絆が深まった場面としておなじみの、 ”1年生時代の喧嘩シーン” を再現したぬいぐるみマスコット。回想シーンのみで登場する、貴重な黒髪の孤爪研磨と山本猛虎はファン必見！
E賞は各選手たちのアニマルモチーフをデザインされた「猫じゃらしっぽキーホルダー」。F賞は本くじオリジナルデフォルメイラストを使用した「セリフスタンプセット」。「ごほうびタイムだ」「過保護上等！」といった名セリフに加え、「ありがとう」「了解」など日常使いしやすいフレーズも取り揃えた実用性の高いアイテムとなっている。
G賞はF賞と同じオリジナルデフォルメイラストを使ったアクリルスタンド。台座には音駒高校の横断幕「繋げ」から着想を得た繋がるデザインがあしらわれており、13個集めて繋げると円形にすることもできる。
そして、『ラストゲット』賞にはA賞と表情違いの「孤爪研磨フィギュア -ラストゲットver-」。普段なかなか見ることができない研磨の口角が上がった表情は、とってもレア！ 『ダブルゲット』賞は、C賞と同じ「猫又監督ぬーどるストッパーフィギュア」が用意されている。また、店頭ではくじ券の半券に記載されたIDナンバーで応募した人の中から、抽選で合計50名に、『フリューくじONLINE』で購入した人の中からは合計5名にぬーどるストッパーフィギュアがプレゼントされる。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
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