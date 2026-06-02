5月は18勝10敗

米大リーグの5月の成績が、日本人ファンの間で話題となっている。大谷翔平投手らを擁し、ワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースと昨季まで3年連続でシーズン100敗以上を喫していたチームが同じ18勝10敗だった。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xは1日（日本時間2日）、「君の推しチームは5月にどんな成績を収めた？」として、全30チームの5月成績の画像を投稿した。

5月の勝率トップはブルワーズで19勝7敗、レイズが18勝8敗で続く。3位には18勝10敗で、ドジャースとホワイトソックスなど4チームが並んでいた。

ドジャースはワールドシリーズ連覇中の常勝軍団。一方、ホワイトソックスは3季連続で100敗以上を喫している。右脚負傷で離脱した村上宗隆内野手が牽引し、5月終了時点では32勝27敗と貯金5だった。

衝撃の事実に気づいた日本人ファンからは様々な声が上がった。

「なんと、ドジャースとホワイトソックスが同率」

「WソックスガチでPSいけるのでは？？」

「ホワイトソックスの覚醒ヤバいな〜」

「ホワイトソックスが5月の勝率3位！？」

1日（同2日）、ホワイトソックスは敵地でツインズに6-9で敗れ、6月は黒星発進となった。



（THE ANSWER編集部）