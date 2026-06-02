新潟空港と韓国・仁川空港とを結ぶ航空便が、6月1日から11年半ぶりに毎日運航となりました。



これまで週3便の運航だった『新潟－ソウル線』。毎日の運航は2014年12月以来です。1日夜の新潟空港では、日本酒などを振る舞ってソウルからの搭乗客を歓迎しました。



■韓国からの観光客

「新潟市内に滞在します。酒造りの施設を見学する予定です。」



■韓国からの観光客

「ゴルフの旅行で来ました。(Q.甘酒の感想は？)甘い。とてもおいしいです。」



2025年度のソウル線の利用者数は約4万3000人で、搭乗率は86.3%と前の年度を上回りました。



■県空港課 堀井淳課長

「毎日ソウルまで飛行機が飛ぶので、ぜひ皆さんに利用していただきたいと思っています。」



県は、増便をきっかけに韓国にも新潟の食などの魅力を発信し、継続的な利用につなげたいとしています。