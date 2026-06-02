にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２日、ＴｉｋＴｏｋを更新。国民的人気グループ・嵐が５月３１日に東京ドームで行ったライブをもって活動を終了したことに触れ、二宮和也に特別な思いがあることを明かした。

西村氏は「国民的アイドルグループ、嵐の東京ドームラストライブが、ついに終わりました。僕はね、残念ながら東京ドーム、現地に観に行くことが叶わなかったんですが、現地で観戦したファンの方、大きな声を出しながら本当に素晴らしい、幸せな時間を過ごしたんじゃないでしょうか」と同じ時間、同じ空間にいたファンの胸中に思いをはせた。

西村氏はテレビの情報番組の芸能コーナーで見たそうで「空気感だったりとか、５人のメンバーがファンに対して伝えた最後の挨拶だったり。映像を通じて本当に感動して。あんな国民的に、それこそ小さな子から８０歳くらいのおじいちゃん、おばあちゃんまで人気を博すアイドルはなかなか出てこないんじゃないかなっていう風に思います」と嵐の特別さを強調し、「本当に５人の皆さん、ありがとうございました。僕らに夢を与えてくれて」と感謝の言葉も添えた。

西村氏は続けて、嵐と自身とのエピソードについて「皆さんにシェアしたい」と記憶をたどった。「思い出深かったのがニノさん（二宮和也）がやられている番組の中で、２年前くらいですかね。ニノさんがイリュージョンを披露するっていう回があったんですよ。ニノさんが一連の流れで手に持っていたガムテープをこう、伸ばしてね、それを（手でぐるぐる）振りながら最後、にしたんクリニックのタンバリンダンス（の振り）をやってくれたっていう回があったんですよ」と笑顔で振り返った。「ゲストに、『３時のヒロイン』の福田麻貴さんが出てだんで、その絡みでやってくださったと思うんですが。それがＸで、すごくバズって、観てたぼくもビックリして嬉しくなったっていう事が思い出深いんですよね」と二宮について言及した。

それをきっかけに二宮のことを「以前から好きだったんですが、すごい好きになった」と話した。そこから奇妙な偶然が起こり、「僕がプライベートで表参道の交差点から明治通りの方に走っていって右側に表参道ヒルズがあるんですが、丁度、神宮前の交差点で赤だったんで、僕が車を止めたんですよ。そしたら、僕の右に黒いベンツがサーって来て止まって、並ぶように停まったんですよ。そしたら、皆さんびっくりしますよ。パって見たらそのベンツにニノさんが乗ってたんですよ。プライベートで」と振り返った。「世の中こんな広い中で、会います？そんな偶然あるんだと思って」と驚いたことを語った。

西村氏は「昨日の嵐の５人すべて素晴らしいんですけれども、僕の中では『ニノさん〜！』って思ってね。昨日の映像を情報番組で観て、すごく心をワクワクさせておりました」と述べた。「これから皆さん個々の芸能活動を続けていくと思うんですが、僕も引き続き嵐の５人が、それぞれの道で更に、活躍することをお祈りしたいと思います。本当にお疲れ様でした」とねぎらった。