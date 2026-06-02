SUPER BEAVERライブ＆ドキュメンタリー映画のオリジナル・サウンドトラック配信リリース決定！Kアリーナ横浜公演のライブ音源を全曲収録
SUPER BEAVERのライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE ＆ DOCUMENTARY -現在地-』（公開中）のオリジナル・サウンドトラックが、6月3日に配信リリースされることが決定した。
■音楽プロデューサーの河野圭が制作した劇伴6曲も収録
劇中で一部使用されている、2026年2月1日に行われたKアリーナ横浜 単独公演のライブ音源を、特別にセットリスト全曲収録。さらに、音楽プロデューサーの河野圭が制作した劇伴6曲が収録となる。
サウンドトラックと合わせて、映画『SUPER BEAVER LIVE ＆ DOCUMENTARY -現在地-』もぜひ劇場でチェックしよう。
■リリース情報
2026.06.03 ON SALE
DIGITAL ALBUM『映画「SUPER BEAVER LIVE ＆ DOCUMENTARY -現在地-」オリジナル・サウンドトラック』
［収録内容］
1. 小さな革命（Live from K-Arena Yokohama 2026）
2. 青い春（Live from K-Arena Yokohama 2026）
3. 主人公（Live from K-Arena Yokohama 2026）
4. 涙の正体（Live from K-Arena Yokohama 2026）
5. 突破口（Live from K-Arena Yokohama 2026）
6. 燦然（Live from K-Arena Yokohama 2026）
7. Q&A（Live from K-Arena Yokohama 2026）
8. 人として（Live from K-Arena Yokohama 2026）
9. ひとつ（Live from K-Arena Yokohama 2026）
10. 美しい日（Live from K-Arena Yokohama 2026）
11. ひたむき（Live from K-Arena Yokohama 2026）
12. まなざし（Live from K-Arena Yokohama 2026）
13. それでも世界が目を覚ますのなら（Live from K-Arena Yokohama 2026）
14. 儚くない（Live from K-Arena Yokohama 2026）
15. 生きがい（Live from K-Arena Yokohama 2026）
16. アイラヴユー（Live from K-Arena Yokohama 2026）
17. 東京流星群（Live from K-Arena Yokohama 2026）
18. 切望（Live from K-Arena Yokohama 2026）
19. 2005 [劇伴]
20. 20250806 [劇伴]
21. 20250705 [劇伴]
22. 20251109 [劇伴]
23. 20251012 [劇伴]
24. 20260321 [劇伴]
https://SUPERBEAVER.lnk.to/Genzaichi_OST
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『人生』
