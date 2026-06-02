朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が１日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、“アウトローのカリスマ”瓜田純士と、前回ＢＤ１９で瓜田戦をドタキャンした東大卒の和田悟プロデューサーが衝撃の舌戦を繰り広げた。

今回のオーディションでデスドルとの対戦が決まった和田Ｐ。オーディションで不良らに様々な指示を出していることに対して、参加者から不信感を抱かれる中、瓜田は「この間の名古屋大会の時に逃げられて、こいつとの着地方法どうしようかなって。恥かくのはいいんだけど。お前が今こんなところで色んなことやってること、お前の親御さんがお前を東大に行かせたのはこれをさせたかったの？」と語りかけると、和田Ｐは「お前に心配される筋合いねえんだよ。感覚わかんねえだろ」と応戦。瓜田が「お前のお父さんとかお母さんはどういう思いで今のお前を見ていると思う」と訴えたが、和田Ｐは「顔に刺青いれなくてよかったなって思ってるぐらいだろ。お前が偉そうに教育語ってんな」と吐き捨て、騒然となった。

オーディション公開後、瓜田は自身のＸで「ブーメラン直撃しました」とつづった。