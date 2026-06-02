東京駅がサッカー日本代表一色に。6月12日から期間限定店舗「JFA STORE」にてオフィシャルグッズ販売

東京駅一番街は、2026年6月12日（金）から6月25日（木）の期間、期間限定店舗「JFA STORE」、各選手のビジュアルが並ぶ柱装飾、森保一監督のメッセージを掲げた壁面装飾、八重洲地下中央改札口の目の前で人工芝によるサッカーコートを再現し、全館でサッカー日本代表の挑戦を盛り上げる。JFA STOREでは、全国5箇所でのみ販売する限定商品や限定ノベルティ、サンリオキャラクターズサッカー日本代表チームコラボ商品の先行販売も行う。

期間限定店舗「JFA STORE」が東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にOPEN

6月12日（金）〜6月25日（木）、期間限定店舗「JFA STORE」がオープン。ユニフォームやタオル等の応援グッズに加え、JFA STORE限定商品を全国5箇所のみで販売。また、JFA STORE限定購入特典（先着配布）として「サッカー日本代表カードコレクション リアルカード」をプレゼントする。※条件：税込5,000円以上購入時、全31選手からランダム配布

また、サンリオキャラクターズサッカー日本代表チームコラボグッズを先行販売する。※東京キャラクターストリートオンラインプラザでも同時販売

東京駅一番街がサッカー日本代表一色に！

八重洲地下中央改札前の通路から東京キャラクターストリートにかけて並ぶ柱に、全15選手のデザインビジュアルが展開。天井部にはイルミネーションを施し、館内はサッカー日本代表一色になる。

いちばんプラザ前壁面やのぞみ広場、北ゲートでは「最高の景色を」のキービジュアルや森保監督の応援メッセージを掲出。迫力のある写真スポットとして活用できる。

改札前に突如、サッカーコートが出現！？

八重洲地下中央改札前「のぞみ広場」に本物の人工芝でサッカーコートを設置。日本代表キービジュアルを背景に、まるでピッチに立つような体験を提供する。※コートは実際のサイズとは異なる

【イベント詳細】

会場：東京駅一番街（JR東京駅 八重洲地下中央改札前 周辺）館内装飾期間：2026年6月11日（木）〜6月25日（木）JFA STORE期間：2026年6月12日（金）〜6月25日（木）JFA STORE会場：東京駅一番街B1F 東京キャラクターストリート いちばんプラザJFA STORE営業時間：10:00〜20:30（最終日は〜18:00）アクセス：JR東京駅 八重洲地下中央改札 直結

館内装飾実施箇所・店舗位置