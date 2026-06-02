大同特殊鋼にMB森田光徳とOP髙村健人が入団 「チームの一員として貢献できるよう日々精進いたします」

2日（火）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の大同特殊鋼知多レッドスターは、ミドルブロッカーの森田光徳、オポジットの髙村健人が入団することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

森田は静岡県の下田高校を卒業後、亜細亜大学に進学。2024年度、2025年度の秋季関東大学男子2部リーグでスパイク賞を受賞している。

髙村は愛知県の豊橋中央高校を卒業後、国士舘大学に入学。大学4年時の秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会で準優勝を経験している。

2選手はクラブを通してコメントを発表している。

■森田光徳

「この度大同特殊鋼知多レッドスターに入団させていただくことになりました、森田光徳です。チームの一員として貢献できるよう日々精進いたします。応援の程よろしくお願いいたします」

■髙村健人

「この度、大同特殊鋼知多レッドスターに入団させていただくことになりました髙村健人と申します。チームの勝利に貢献できるよう日々努力していきますので、応援よろしくお願いいたします」