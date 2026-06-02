Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージA卓が6月1日に行われ、東城りお（BEAST X・連盟）が開幕戦に登場した。プロ麻雀リーグ「Mリーグ」2025-26シーズンが熱狂のうちに幕を閉じ、多くのファンがいわゆる“Mリーグロス”に陥る中で迎えた個人戦の舞台。チームのキャプテンとして激戦の中を奮闘し続けた東城の姿に、試合前から多くの視線が注がれていた。

【映像】笑顔と美脚が眩しい！東城りおの入場シーン

東城といえば、美しいロングヘアや、笑った際に見せるえくぼがチャームポイントの美貌、そして黒のタイツに包まれた美脚など、これまで何度もファンを魅了してきたことで知られている。今回のMトーナメントでも、その洗練された姿を余すところなく披露。入場シーンからその圧倒的な美しさと存在感を放ち、視聴者の目を釘付けにした。

試合会場に東城が入場すると、コメント欄は一気に大反響となった。画面に映し出される彼女の姿に対して、ファンからは「りお今日も仕上がってる」「美人やなあ」といった称賛の声が次々と上がった。さらに、その魅力的なスタイルに「やっぱ黒タイツだよな」という声や、独特の大人びたオーラに対して「色気すごい」といった感嘆のコメントが殺到。そのあまりの美しさに圧倒された視聴者からは「はい、かわいい」「かわいい優勝」といった熱烈な言葉が並び、タイムラインは一瞬にして彼女へのメッセージで埋め尽くされた。Mリーグの激闘が終了してから2週間以上が経過し、麻雀のない日々に寂しさを募らせていたファンたちの気持ちを、東城の華やかな姿が一気に明るく塗り替えた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

