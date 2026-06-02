長渕剛さんの長男WATARU、愛車を公開

シンガー・ソングライターの長渕剛さんの長男で、ミュージシャンとして活動するWATARUさんが、2026年4月27日に自身のインスタグラムを更新。愛車との2ショットを公開しました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。

映っていたのは、1957年型のシボレー「ベルエア」です。

【画像】超カッコいい！ 「長渕剛」と息子「WATARU」の「愛車」を画像で見る！

ベルエアは、ゼネラルモーターズ（GM）のシボレーブランドが展開していたフルサイズモデルで、1953年から1975年まで生産されました。1950年代のアメリカ車を象徴する1台として知られています。

ボディは全長5mほどの大柄なサイズ感が特徴で、現代のクルマと比べても存在感のあるプロポーションとなっています。

エクステリアでは、後方へ伸びるテールフィンやクロームのサイドモールなどが象徴的で、当時の高級感を示す装飾がベルエアのスタイルを形づくっています。

フロントはワイドグリルと丸型ヘッドライトを組み合わせ、流線型のフォルムとともに1950年代らしいデザインを構成しています。

インテリアにはベンチシートを採用し、広い室内空間を確保。クローム装飾をあしらったダッシュボードが備わり、外装同様に華やかで高級感のある仕上がりとなっています。

操作系はシンプルで、ゆとりある室内設計も特徴です。

パワートレインには、直列6気筒エンジンやV型8気筒エンジンなど複数の設定が用意され、アメリカ車らしい力強い走りが特徴でした。

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今回の投稿でWATARUさんが公開したのは、ブラックカラーのベルエア。 クロームグリルが際立つフロント部分に手を添えて並ぶ姿が印象的です。

投稿には「14歳の自分との約束」とコメントが添えられており、長年抱いていた夢を叶えたことを示唆する内容となっています。

ユーザーからは、「カッコイイ 渋すぎるぜ！」「Wataruくん14歳の夢叶えたね」「かっこいい！夢が現実に最高です」「お似合い」などの反響が寄せられていました。