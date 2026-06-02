4億円超えの「金塊おでん」が登場！ ダチョウ倶楽部、キンタロー。、純烈が登壇の「おたからや 新CM発表会」

4億円超えの「金塊おでん」が登場！ ダチョウ倶楽部、キンタロー。、純烈が登壇の「おたからや 新CM発表会」