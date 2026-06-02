4億円超えの「金塊おでん」が登場！ ダチョウ倶楽部、キンタロー。、純烈が登壇の「おたからや 新CM発表会」
株式会社いーふらんが展開する買取専門店「おたからや」は、2026年6月1日（月）より全国で放映開始となる新CMの公開を記念し、「おたからや 新CM発表会」を開催しました 。 イベントには、CMキャラクターを務めるダチョウ倶楽部の肥後克広さん、寺門ジモンさん、キンタロー。さんに加え、今年から新たにメンバーに加わった純烈（酒井一圭さん、白川裕二郎さん、後上翔太さん）の計6名が登壇 。総勢200名のエキストラとともに撮影された新CMの裏話や、登場した豪華な「金塊」に会場は大いに盛り上がりました。
初公開となった新CMは3本（「もっと篇」「日本を元気に篇」「任せればいいんだよ篇」）。今回のCMは、ダチョウ倶楽部、キンタロー。、そして純烈の3組が共演し、総勢200名のエキストラとともに作り上げた圧巻のスケールと、“アツアツ”な世界観が表現されています 。さらに今年は、“熱湯風呂”から“熱々おでん”へと演出も進化しているとのこと。
撮影秘話を語るトークセッションでは、ゲストが撮影時のエピソードを披露 。ダチョウ倶楽部・肥後さんは「今年はエキストラが200名と賑やかで、勢いのあるCMになりました！」と振り返ります。純烈・酒井さんも「熱気がとてもすごくて、チームワークがすごくありました。ダチョウ俱楽部さんとキンタロー。さんと共演できてとても楽しかったです！」と話すとキンタロー。さんは「今回はエキストラの方も多くて、まるでAKB48のような賑やかさがありますよね！」 と、大人数での撮影となった今作の華やかさと活気を振り返っていました。
■「熱々金塊おでん」で純烈・酒井が悶絶
後半の特別企画では、昨今の金価格高騰にちなみ、おでん鍋の中に大量の本物の金塊を投入した「金塊おでん」が登場。ゲストがその総額を予想するクイズに挑戦しましたが、プロの査定士による鑑定で、なんと【461,868,644円】という驚愕の査定額が飛び出すと、会場は騒然となりました。
最も予想が外れてしまった酒井さんには、罰ゲームとしてダチョウ倶楽部直伝の「熱々おでん」が振る舞われました。伝統芸の「どうぞどうぞ」の合図を受けた酒井さんは「本当にやるんですか！？」と戸惑いながらも、見事なリアクションを披露。その後、白川さんもアツアツおでんに巻き込まれ、最後はゲスト全員がアツアツの洗礼を受けるという、「おたからや」らしい熱気あふれる展開で会場は大いに盛り上がりました。
罰ゲーム後のトークで「次にアツアツおでんにチャレンジしてほしい人」を問われると、ダチョウ倶楽部からは「ドームツアーを終えたばかりの嵐の大野くんや櫻井くん、坂崎さん（THE ALFEE）にもやってほしい！」と意外な名前が続出。 さらに、純烈から「後輩のモナキにこの伝統を伝えたい！」とリクエストが入ると、キンタロー。さんが即座にモナキのおヨネさんのモノマネを披露。この日一番の笑い声が響き渡りました。
最後は肥後さんの音頭により、登壇者全員で「おたからやぁぁ！で売るりんぱ！」とポーズを決めイベントは締めくくられました 。