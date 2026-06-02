『銀河の一票』“茉莉”黒木華＆“あかり”野呂佳代、“当事者ヒアリング”シーンに驚きの声「リアリティすごい」「ガチのやつ？」
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第7話が1日に放送され、茉莉（黒木）とあかり（野呂佳代）が政策づくりのために“当事者ヒアリング”を行う様子が描かれると、ネット上には「リアリティすごい」「これガチのやつ？」「ドキュメンタリー番組みたい」などの反響が寄せられた。
【写真】過去を打ち明けるあかり（野呂佳代）『銀河の一票』第7話場面カット
透（渡邊圭祐）を刺してパニックになった通り魔に「都知事になるの！」と声をかけるうちに、都知事選に打って出ることを思いがけず明かしてしまったあかり。その姿をとらえた動画は瞬く間にネット上で拡散される。
折しも、五十嵐（岩谷健司）と蛍（シシド・カフカ）が進めていた民政党への切り崩し工作が実を結び、幹事長・鷹臣（坂東彌十郎）に反発する都連会長の葛巻（堀部圭亮）らが離党届を提出。人気を集めるAI企業社長・風間藍生（梶裕貴）を都知事候補に担ぎ出し、流星（松下洸平）と対決する構えをあらわに。選挙戦への関心が一気に高まっていた。
そんな中で、鷹臣の娘である茉莉があかりをサポートしていると世間に知れ渡れば、マスコミが押し寄せるのも時間の問題。そう考えた「チームあかり」の面々は緊急会議を開き、今後の対策を練り直す。取材に備えた想定問答を考えていると、あかりが「話しとかなきゃいけないことがある」と切り出す…。
あかりの過去が明らかになった第7話の中盤では、政策づくりのためにチームあかりの面々が様々な場所へ出かけて、当事者から“困りごと”を聞く姿が描かれた。
小学校PTA、保育士、子育て中の女性、聴覚障がい者、視覚障がい者、障がい福祉サービス事業所やグループホームのスタッフ、離島の町役場の職員などから、2人が熱心に話を聞く様子がドキュメンタリータッチで映し出されると、ネット上には「インタビュー、マジでやってるっぽくない？」「リアリティすごい」「これガチのやつ？」といった声や「ドキュメンタリー見てるかと思った」「ドキュメンタリーかなってくらいめちゃくちゃリアル」「ドキュメンタリー番組みたい」などの投稿が集まっていた。
【写真】過去を打ち明けるあかり（野呂佳代）『銀河の一票』第7話場面カット
透（渡邊圭祐）を刺してパニックになった通り魔に「都知事になるの！」と声をかけるうちに、都知事選に打って出ることを思いがけず明かしてしまったあかり。その姿をとらえた動画は瞬く間にネット上で拡散される。
そんな中で、鷹臣の娘である茉莉があかりをサポートしていると世間に知れ渡れば、マスコミが押し寄せるのも時間の問題。そう考えた「チームあかり」の面々は緊急会議を開き、今後の対策を練り直す。取材に備えた想定問答を考えていると、あかりが「話しとかなきゃいけないことがある」と切り出す…。
あかりの過去が明らかになった第7話の中盤では、政策づくりのためにチームあかりの面々が様々な場所へ出かけて、当事者から“困りごと”を聞く姿が描かれた。
小学校PTA、保育士、子育て中の女性、聴覚障がい者、視覚障がい者、障がい福祉サービス事業所やグループホームのスタッフ、離島の町役場の職員などから、2人が熱心に話を聞く様子がドキュメンタリータッチで映し出されると、ネット上には「インタビュー、マジでやってるっぽくない？」「リアリティすごい」「これガチのやつ？」といった声や「ドキュメンタリー見てるかと思った」「ドキュメンタリーかなってくらいめちゃくちゃリアル」「ドキュメンタリー番組みたい」などの投稿が集まっていた。