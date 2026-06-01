櫻井翔「僕たちが嵐です」現在形に言い換えた理由 ラストライブ中に抱いた感情「永遠にするなんていうと大げさですけど」
【モデルプレス＝2026/06/01】櫻井翔が6月1日、日本テレビ系「news zero」（23時00分〜）に生出演。5月31日、東京ドームで開催された嵐のラストライブを終え、今の心境を語った。
【写真】嵐ファン感動 話題の「news zero」の投稿
「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」で約26年半の活動に幕を下ろした嵐。櫻井はオープニングで、藤井貴彦アナウンサーから「昨日は嵐のラストライブお疲れ様でした」と労われると「ありがとうございました」と一礼していた。
中盤には「あなたにとって嵐とは？」を問われたファンたちの街頭インタビューやラストライブの映像を交え、嵐を特集。自身が「松本潤、二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔。僕たちが嵐でした。いや僕たちが嵐です」と涙ながらに伝えたMCの映像が明けると「恥ずかしいな…」と照れ笑い。現在形に変えた理由を問われると「自分の口から出た『でした』という言葉にびっくりしちゃって、何か永遠にするなんていうと大げさですけど『です』なのかなって瞬間的に思ったんです」「変えたというか、固めきってもいなかったんですけど自分で『え？』って思っちゃったところがあったのかもしれないです」と説明した。
「ツアーのタイトルも『We are ARASHI』というタイトルだったんですけど、18の時デビューコンサートで『俺たちが嵐』と手を上げるんですね。その時はまだ先の見えない不安もあって何かちょっと戸惑いながら言った『俺たちが嵐』という言葉でしたけど、26年経って誇りを胸に誰1人欠けることなく全員揃って『俺たちが嵐です』と言える日が来たというのは胸がいっぱいな瞬間でした」と振り返っていた。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆櫻井翔、嵐活動終了への思い
「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」で約26年半の活動に幕を下ろした嵐。櫻井はオープニングで、藤井貴彦アナウンサーから「昨日は嵐のラストライブお疲れ様でした」と労われると「ありがとうございました」と一礼していた。
「ツアーのタイトルも『We are ARASHI』というタイトルだったんですけど、18の時デビューコンサートで『俺たちが嵐』と手を上げるんですね。その時はまだ先の見えない不安もあって何かちょっと戸惑いながら言った『俺たちが嵐』という言葉でしたけど、26年経って誇りを胸に誰1人欠けることなく全員揃って『俺たちが嵐です』と言える日が来たというのは胸がいっぱいな瞬間でした」と振り返っていた。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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