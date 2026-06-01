「嵐」の活動終了から一夜明けた１日、タレントや俳優による芸能事務所退所の報告が相次いだ。

タレント・榊原郁恵と渡辺徹さん（２０２２年死去）の長男・渡辺裕太は、自身のインスタグラムで事務所「オンリーユー」を退所し、この日から新しくホリプロに所属したことを報告。「１４年ほど在籍したオンリーユーではたくさんのご縁に恵まれ、多くの素晴らしい経験をさせて頂きました。心から感謝の気持ちでいっぱいです。常に挑戦する気持ちでお仕事に取り組んでまいりましたが、新しい環境でもこれまでのご縁を大切にしながら、より精進してまいります」とつづった。

元ＡＫＢ４８で女優の相馬結衣は、自身のＸで所属していた「株式会社 充ｓ（ジュース）」の退所を報告。「今後も表現者としてより一層精進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

Ａｂｅｍａ ＴＶの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で注目された俳優・植村颯太は、契約満了に伴い「つばさレコーズ」の退所を発表。「芸能のことを何も分からないところから、たくさんのことを教えていただき、多くの経験をさせていただきました」と感謝した。

前日の５月３１日には黒谷友香、勝地涼、市川由衣らが所属事務所から離れることを発表。芸能界でも「季節の変わり目」を思わせる動きとなった。