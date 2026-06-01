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YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、『【実は大傑作？】最新Galaxy A57 5GのSDカード非対応でも絶賛する理由【実機レビュー】』と題した動画を公開した。動画では、モコ氏が実際にメイン機として使用した所感を踏まえ、同モデルの長所と短所を忖度なしで徹底解説している。



デザイン面について、6.7インチの大画面でありながら厚さ約6.9mm、重さ約179gという驚異の薄型・軽量ボディを高く評価。一方で、SIMトレイの仕様変更に伴い、「SDカードが非対応になったのが残念なところ」と最大の注意点を指摘した。



性能面では、ミドルレンジスマホとして最上位クラスの処理能力とバッテリー持ちを誇ると説明。ただし、顔認証と指紋認証については実際にロック解除を試しながら、「ワンテンポ遅い感じがする」と率直な感想を述べている。



カメラ性能の検証では、超広角からマクロまで多彩なレンズの描写力をチェック。実際に公園の風景や被写体をズーム撮影し、実用性を確認した。特にナイトモードでの夜景撮影や食事モードでの色鮮やかな仕上がりに対し、「ハイエンド級にきれいな写真が撮影できる」と太鼓判を押している。さらに、画面端のスワイプでアプリを起動できる機能や、AIを活用して調べた店舗情報をメモアプリへ自動連携する便利機能も実演を交えて紹介した。



動画の終盤では、直販や各キャリアでの価格比較を行い、ユーザーの利用状況に合わせた「おすすめの購入先」をパターン別に指南している。SDカード非対応という弱点を補って余りある薄さと大画面、そして充実のカメラ性能は、日常のスマートフォン体験を格段に向上させてくれそうだ。