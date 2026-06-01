吉沢亮「国宝」社会現象化に驚き 今も続く反響に感謝「信じられない」「本当にすごい現象が起きている」【第35回日本映画批評家大賞】
【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の吉沢亮が6月1日、都内にて行われた「第35回日本映画批評家大賞」の授賞式典に出席。映画『国宝』（2025）で主演男優賞を受賞し、“社会現象”となった同作への思いを語った。
【写真】「国宝」吉沢亮・横浜流星が苦戦した歌舞伎 実際に演じる様子
シックな黒のスーツ姿で登壇した吉沢は「去年も実は同じ賞をいただきまして、この場に立たせていただいていて、まさか今年もいただけるとは思っていなかったので非常に嬉しいです」と笑顔。「今日は流星と、そして友達の匠海も一緒にいて、さっきすっごいスピーチをしていて、辞めてくれよと（笑）」と、横浜流星、北村匠海とともに受賞した喜びを語りつつ、会場の笑いを誘った。
映画公開から1年が経った現在も世界中で話題を呼んでいることについては「当然、作品を作っている我々としては、できるだけ多くの方の心に残るような作品を作ろうという思いで制作しているんですけど、まさかこんなにもたくさんの方に愛していただける作品になるとは思ってもいなかったです」とコメント。
続けて「実はまだ公開が続いているというこの状況も、本当に信じられないというか、愛してくださった皆様に感謝しかないですね」と感謝を述べ、「どの現場に行っても『国宝』の話をしてくださるんです。こんな経験は今までなかったので、本当にすごい現象が起きているなと日々実感しています」と語っていた。
1991年に水野晴郎が発起人となり、淀川長治、小森和子といった当時第一線で活躍した映画批評家たちによって設立された映画賞「日本映画批評家大賞」。35年の歴史を数えた本年は「問うたびに、深くなる輝き。」をテーマに、映画批評家たち選考員の独自の視点によって厳密に選定した16賞を17組に授与。メイン司会は奥浜レイラが担当した。（modelpress編集部）
作品賞：『愚か者の身分』（永田琴監督）
監督賞：永田琴監督『愚か者の身分』
主演男優賞：北村匠海『愚か者の身分』
主演男優賞：吉沢亮『国宝』
主演⼥優賞：岸井ゆきの『佐藤さんと佐藤さん』
助演男優賞：横浜流星『国宝』
助演⼥優賞：二階堂ふみ『遠い山なみの光』
ドキュメンタリー賞：『みらいのうた』（エリザベス宮地監督）
アニメーション作品賞：『ChaO』（青木康浩監督）
新⼈監督賞：小島央大監督『火の華』
新⼈男優賞（南俊子賞）：林裕太『愚か者の身分』
新⼈⼥優賞（小森和子賞）：南琴奈『ミーツ・ザ・ワールド』
脚本賞：熊谷まどか・天野千尋『佐藤さんと佐藤さん』
編集賞（浦岡敬⼀賞）：大川景子『旅と日々』
松永文庫賞（特別賞）：NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター
ゴールデン・グローリー賞（水野晴郎賞）：田中泯『国宝』
ダイヤモンド大賞（淀川長治賞）：長塚京三『敵』
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【写真】「国宝」吉沢亮・横浜流星が苦戦した歌舞伎 実際に演じる様子
◆吉沢亮「国宝」の社会現象化に驚き
シックな黒のスーツ姿で登壇した吉沢は「去年も実は同じ賞をいただきまして、この場に立たせていただいていて、まさか今年もいただけるとは思っていなかったので非常に嬉しいです」と笑顔。「今日は流星と、そして友達の匠海も一緒にいて、さっきすっごいスピーチをしていて、辞めてくれよと（笑）」と、横浜流星、北村匠海とともに受賞した喜びを語りつつ、会場の笑いを誘った。
続けて「実はまだ公開が続いているというこの状況も、本当に信じられないというか、愛してくださった皆様に感謝しかないですね」と感謝を述べ、「どの現場に行っても『国宝』の話をしてくださるんです。こんな経験は今までなかったので、本当にすごい現象が起きているなと日々実感しています」と語っていた。
◆「第35回日本映画批評家大賞」
1991年に水野晴郎が発起人となり、淀川長治、小森和子といった当時第一線で活躍した映画批評家たちによって設立された映画賞「日本映画批評家大賞」。35年の歴史を数えた本年は「問うたびに、深くなる輝き。」をテーマに、映画批評家たち選考員の独自の視点によって厳密に選定した16賞を17組に授与。メイン司会は奥浜レイラが担当した。（modelpress編集部）
◆「第35回日本映画批評家大賞」受賞者一覧
作品賞：『愚か者の身分』（永田琴監督）
監督賞：永田琴監督『愚か者の身分』
主演男優賞：北村匠海『愚か者の身分』
主演男優賞：吉沢亮『国宝』
主演⼥優賞：岸井ゆきの『佐藤さんと佐藤さん』
助演男優賞：横浜流星『国宝』
助演⼥優賞：二階堂ふみ『遠い山なみの光』
ドキュメンタリー賞：『みらいのうた』（エリザベス宮地監督）
アニメーション作品賞：『ChaO』（青木康浩監督）
新⼈監督賞：小島央大監督『火の華』
新⼈男優賞（南俊子賞）：林裕太『愚か者の身分』
新⼈⼥優賞（小森和子賞）：南琴奈『ミーツ・ザ・ワールド』
脚本賞：熊谷まどか・天野千尋『佐藤さんと佐藤さん』
編集賞（浦岡敬⼀賞）：大川景子『旅と日々』
松永文庫賞（特別賞）：NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター
ゴールデン・グローリー賞（水野晴郎賞）：田中泯『国宝』
ダイヤモンド大賞（淀川長治賞）：長塚京三『敵』
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