TOHOシネマズ、7月より映画鑑賞料金を改定 全国一律料金見直しで劇場ごとに料金設定「各劇場の立地特性・設備環境などを総合的に踏まえて」
【モデルプレス＝2026/06/01】TOHOシネマズ株式会社が、7月1日より映画鑑賞料金を改定する。6月1日、公式サイトを通じて発表された。
同社は「映画鑑賞料金 改定のお知らせ」と題したお知らせを公開し、「TOHOシネマズ株式会社は、2026年7月1日（水）より映画鑑賞料金を改定いたします」と発表。「当社では、これまで快適で魅力ある映画鑑賞環境の維持・向上に継続して取り組んで参りました。 しかしながら、劇場運営を取り巻くコスト環境の変化を受け、今後も安定的にサービスをご提供していくために、全国のTOHOシネマズにおける鑑賞料金を、一部、改定させていただくことといたしました」と説明し、「本改定では、従来の全国一律の料金体系を見直し、各劇場の立地特性・設備環境などを総合的に踏まえて劇場ごとに料金を設定いたします。今後も更なる企業努力により、お客様にご満足いただけるようサービスの向上に努めて参りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と劇場ごとに料金を設定することを明らかにした。
TOHOシネマズ新宿のホームページでは、一般料金は2000円から2200円に。大学生、高校生、小学生・中学生、プレミアラグジュアリーシート、シニアなどの料金も100~200円ほど引き上げられることが掲載されている。（modelpress編集部）
TOHOシネマズ株式会社は、2026年7月1日（水）より映画鑑賞料金を改定いたします。
当社では、これまで快適で魅力ある映画鑑賞環境の維持・向上に継続して取り組んで参りました。 しかしながら、劇場運営を取り巻くコスト環境の変化を受け、今後も安定的にサービスをご提供していくために、全国のTOHOシネマズにおける鑑賞料金を、一部、改定させていただくことといたしました。
本改定では、従来の全国一律の料金体系を見直し、各劇場の立地特性・設備環境などを総合的に踏まえて劇場ごとに料金を設定いたします。今後も更なる企業努力により、お客様にご満足いただけるようサービスの向上に努めて参りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
改定日
2026年7月1日（水）ご鑑賞分から適用
主な改定内容
料金の詳細は各劇場ホームページの「劇場からのお知らせ」からご確認ください
※TOHOシネマズ名古屋栄（2026年6月11日開業）は新料金の適用となります
※TOHOシネマズ与次郎（2026年8月6日閉業）は適用外となります
※TOHO-ONE（旧シネマイレージ®）のポイント鑑賞（無料鑑賞）に必要なポイント数に変更はございません
一般：2,000円→2,200円
大学生・専門学生：1,500円→1,600円
高校生：1,000円→1,100円
小学生・中学生：1,000円→1,100円
幼児（3歳以上）：1,000円→1,100円
プレミアラグジュアリーシート：3,000円→3,200円
プレミアボックスシート：1,000円→1,100円
シニア（60歳以上）：1,300円→1,400円
TOHOウェンズデイ（毎週水曜日）：1,300円→1,400円
ファーストデイ（毎月1日）：1,300円→1,400円
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◆TOHOシネマズ、映画鑑賞料金を改定
同社は「映画鑑賞料金 改定のお知らせ」と題したお知らせを公開し、「TOHOシネマズ株式会社は、2026年7月1日（水）より映画鑑賞料金を改定いたします」と発表。「当社では、これまで快適で魅力ある映画鑑賞環境の維持・向上に継続して取り組んで参りました。 しかしながら、劇場運営を取り巻くコスト環境の変化を受け、今後も安定的にサービスをご提供していくために、全国のTOHOシネマズにおける鑑賞料金を、一部、改定させていただくことといたしました」と説明し、「本改定では、従来の全国一律の料金体系を見直し、各劇場の立地特性・設備環境などを総合的に踏まえて劇場ごとに料金を設定いたします。今後も更なる企業努力により、お客様にご満足いただけるようサービスの向上に努めて参りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と劇場ごとに料金を設定することを明らかにした。
◆全文
TOHOシネマズ株式会社は、2026年7月1日（水）より映画鑑賞料金を改定いたします。
当社では、これまで快適で魅力ある映画鑑賞環境の維持・向上に継続して取り組んで参りました。 しかしながら、劇場運営を取り巻くコスト環境の変化を受け、今後も安定的にサービスをご提供していくために、全国のTOHOシネマズにおける鑑賞料金を、一部、改定させていただくことといたしました。
本改定では、従来の全国一律の料金体系を見直し、各劇場の立地特性・設備環境などを総合的に踏まえて劇場ごとに料金を設定いたします。今後も更なる企業努力により、お客様にご満足いただけるようサービスの向上に努めて参りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
改定日
2026年7月1日（水）ご鑑賞分から適用
主な改定内容
料金の詳細は各劇場ホームページの「劇場からのお知らせ」からご確認ください
※TOHOシネマズ名古屋栄（2026年6月11日開業）は新料金の適用となります
※TOHOシネマズ与次郎（2026年8月6日閉業）は適用外となります
※TOHO-ONE（旧シネマイレージ®）のポイント鑑賞（無料鑑賞）に必要なポイント数に変更はございません
◆TOHOシネマズ 新宿 映画鑑賞料金
一般：2,000円→2,200円
大学生・専門学生：1,500円→1,600円
高校生：1,000円→1,100円
小学生・中学生：1,000円→1,100円
幼児（3歳以上）：1,000円→1,100円
プレミアラグジュアリーシート：3,000円→3,200円
プレミアボックスシート：1,000円→1,100円
シニア（60歳以上）：1,300円→1,400円
TOHOウェンズデイ（毎週水曜日）：1,300円→1,400円
ファーストデイ（毎月1日）：1,300円→1,400円
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