スターダスト☆レビュー×杉山清貴＆オメガトライブの記念すべき初対バンライブを生中継
スターダスト☆レビューと杉山清貴＆オメガトライブの記念すべき初の対バンライブ『スターダスト☆レビュー×杉山清貴＆オメガトライブ YOKOHAMA NIGHT GROOVE！アレレのぱんちょす！！』がWOWOWにて生中継されることが決定した。
【写真】闘病中の林“VOH”紀勝ほか、パフォーマンス中のメンバーソロショット
1981年にデビューしたスターダスト☆レビュー、1983年にデビューした杉山清貴＆オメガトライブ。ともにかつてアマチュアコンテストに出場して実力を競い合い、その後も長きにわたって友情を築いてきた両者が、7月1日に横浜・ぴあアリーナMMで初めての対バンライブを開催する。
この2組はともに1970年代後半に音楽活動をスタートさせ、アマチュアミュージックコンテストで切磋琢磨してきた、いわば“戦友”ともいえる間柄。当時一世を風靡したコンテスト“ポプコン”にもそろってエントリーするなど、旧知の存在でもあった。しかし、そんなキャリアを持つ両者が同じステージで対バンライブを行うのは意外にも今回が初。ライブをエンターテインメントとして昇華し常に観客を楽しませ続けているスターダスト☆レビュー。杉山清貴のダイナミックでクリアなボーカルワークを核に次々と名曲を送り出してきたオメガトライブ。両者がデビュー前に名乗っていたバンド名「アレレのレ」と「きゅうてぃぱんちょす」が付されたイベント名にふさわしい、プレミアムなステージが期待される。
WOWOWでは記念すべき対バンライブを生中継する。さらにその舞台裏を追ったドキュメンタリースペシャルとともに、スターダスト☆レビューと杉山清貴＆オメガトライブの過去の名ライブなどを取りそろえた連続特集を放送・配信する。数々の名曲と熟練のステージング、まさにエンターテインメントの神髄がたっぷりと詰まった両者のライブが存分に楽しめる。
『生中継！スターダスト☆レビュー×杉山清貴＆オメガトライブ YOKOHAMA NIGHT GROOVE！アレレのぱんちょす！！』
7月1日（水）午後6：30
WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間のアーカイブ配信あり
『スターダスト☆レビュー 35th Anniversary 楽園音楽祭2016 〜20回目のさぬき市野外音楽広場テアトロン〜』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1カ月間のアーカイブ配信あり
『杉山清貴「SUGIYAMA,KIYOTAKA The open air live High & High 2019」』
9月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間のアーカイブ配信あり
『スターダスト☆レビュー×杉山清貴＆オメガトライブ YOKOHAMA NIGHT GROOVE！ スペシャル』
10月放送・配信予定
【写真】闘病中の林“VOH”紀勝ほか、パフォーマンス中のメンバーソロショット
1981年にデビューしたスターダスト☆レビュー、1983年にデビューした杉山清貴＆オメガトライブ。ともにかつてアマチュアコンテストに出場して実力を競い合い、その後も長きにわたって友情を築いてきた両者が、7月1日に横浜・ぴあアリーナMMで初めての対バンライブを開催する。
WOWOWでは記念すべき対バンライブを生中継する。さらにその舞台裏を追ったドキュメンタリースペシャルとともに、スターダスト☆レビューと杉山清貴＆オメガトライブの過去の名ライブなどを取りそろえた連続特集を放送・配信する。数々の名曲と熟練のステージング、まさにエンターテインメントの神髄がたっぷりと詰まった両者のライブが存分に楽しめる。
『生中継！スターダスト☆レビュー×杉山清貴＆オメガトライブ YOKOHAMA NIGHT GROOVE！アレレのぱんちょす！！』
7月1日（水）午後6：30
WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜1ヶ月間のアーカイブ配信あり
『スターダスト☆レビュー 35th Anniversary 楽園音楽祭2016 〜20回目のさぬき市野外音楽広場テアトロン〜』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1カ月間のアーカイブ配信あり
『杉山清貴「SUGIYAMA,KIYOTAKA The open air live High & High 2019」』
9月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間のアーカイブ配信あり
『スターダスト☆レビュー×杉山清貴＆オメガトライブ YOKOHAMA NIGHT GROOVE！ スペシャル』
10月放送・配信予定