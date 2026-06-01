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成瀬善久の脚にあった“コリコリ”…怪我のリスクにもつながる意外な原因とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」にて「【怪我予防】足首のコリコリの正体とは？可動域にも影響する見逃せないポイント【成瀬善久さん】」を公開した。動画では元プロ野球選手の成瀬善久氏をゲストに迎え、ふくらはぎや腰の不調の原因と、怪我予防に直結するメカニズムを解説している。



角田氏はまず、成瀬氏のふくらはぎの状態を確認する。足首周辺で音が鳴るほど「ゴリゴリ」とした部分について、筋肉ではなく皮膚が「脂肪とくっ付いている」状態だと指摘した。この癒着が滑走性を奪い、つま先の蹴り出しを阻害すると説明。施術を通じて組織の癒着を剥がし、本来の動きを取り戻すアプローチを実践した。



続いて、腰の施術で角田氏は「画像の状態と状態の悪さは比例しないという研究結果が出ている」と明言した。症状を認識すると「怖くて使えなくなる」という心理的な障壁や、長期間のストレスによって神経が過敏になる「痛覚変調性疼痛」が、痛みを慢性化させる原因になると警鐘を鳴らしている。



また、現代のアスリートを取り巻く環境についても触れ、科学的なトレーニングの発達により筋力や球速が向上する一方で、「関節のケアがない」という課題を指摘。身体能力の向上にケアが追いついていない現状が、怪我の長期化を招いていると憂慮した。



痛みの根本原因を正しく把握し、身体の連動性を取り戻すケアの重要性を説いた本動画。画像診断だけに囚われず、自らの身体機能と真摯に向き合う視点は、多くの人にとって大きな気づきとなるはずだ。