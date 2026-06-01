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不動産投資において、融資の金利にこだわることが果たして正解なのか。不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、その「思い込み」に鋭く切り込む。



融資が通る人と通らない人の差は、年収や属性だけではない。木村氏が強調するのは「金融機関の使い方」だ。現在もフルローンやオーバーローンが出ているケースは少なくなく、それを実現している人たちに共通するのは、金利よりも「どの順番でどの金融機関を使うか」を戦略的に考えているという点だ。高年収のエリートだけに限った話ではなく、普通の年収層や自営業者にも融資が下りているという現実がある。



初心者が陥りやすいのは、低金利のメガバンクから話を進めようとする行動パターンだ。しかし、メガバンクが不動産投資の融資に応じるのは、資産規模や年収が一定水準を超えた限られた層に過ぎない。多くの人がそこで弾かれ、投資そのものを諦めてしまう。不動産投資の世界では、いくら属性が良くても経験のない初心者は同等に扱われるという現実がある。



木村氏が提唱するのは「融資順序」という考え方だ。まずは融資が出やすい金融機関で物件を取得し、家賃収入という経営実績を積む。その実績が積み上がって初めて、次の金融機関の扉が開く構造になっているという。パズルのように金融機関を並べ、一つずつ確実に組み立てていく発想が求められる。不動産会社経由の紹介を活用することで審査が有利に進むこともある。



金利が多少高くても、フルローンで収益物件を手に入れることの価値は大きい。仮に金利が上昇しても毎月の収益への影響は限定的であり、数年後には借り換えや売却という選択肢も残されている。「金利にこだわる理由はトータルで儲けたいからだ」と木村氏は語り、目先の数字に囚われることで見えなくなるものがあると指摘する。



住宅ローンで培われた「低金利を選ぶ」という感覚が、不動産投資では逆に判断を狂わせることがある。家賃収入と売却益の両取りを目指すなら、金利よりも先に「融資が出るかどうか」と「使う順番」を考えるべきだというのが木村氏の結論だ。



アフタートークでは、誤った順序でワンルームマンションを購入してしまった人が、プランを組み直して3～4年で年間利益1,000万円を達成した事例が紹介されている。