経口補水液の「飲みにくさ」を改善してスポーツドリンクのようにゴクゴク飲める「SUNTORY DAKARA経口補水液」を飲んでみた

経口補水液の「飲みにくさ」を改善してスポーツドリンクのようにゴクゴク飲める「SUNTORY DAKARA経口補水液」を飲んでみた