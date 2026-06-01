吉田鈴がマンゴーパフェでリフレッシュ！ リランキングリストも首位を快走、ツアー初優勝に向けてファンの期待も膨らむ
吉田鈴が自身のインスタグラムを更新。「マンゴー」と一言だけ記すと、窓際の席に座り、マンゴーパフェを目の前にした写真を投稿した。
【写真】束の間の休息 マンゴーパフェを楽しむ吉田鈴
先週の国内女子ツアー「リゾートトラスト レディス」の決勝ラウンドが行われていた週末に投稿された写真。いつ、どこで撮影されたものかは分からないが、優しい表情を浮かべる吉田の姿をファンは大喜び。「あまり大きい声では言えませんが世界一かわいいです」「明日も頑張って」「猛チャージ!! 期待してまーす」「マンゴーパワーで優勝や」など、たくさんの応援コメントが寄せられていた。昨年のメルセデス・ランキングは惜しくも51位でシード権の獲得は逃してしまったが、55位以内に入ったために前半戦の出場権を獲得。今年はこれまでに「ブリヂストンレディス」で首位と1打差の単独2位に入るなど上位で活躍。現在のメルセデス・ランキングは12位、暫定リランキングポイントは首位を快走し、今年の出場権もすでに手中に収めている。ファンはツアー初優勝を期待して、これからのシーズンも熱い声援を送り続ける。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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