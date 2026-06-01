浜崎あゆみ公式「重要なお知らせ」発表 6月2〜3日予定ライブに台風接近…現状・今後を説明
歌手・浜崎あゆみの公式サイトが1日に更新され、「重要なお知らせ」が掲載。6月2日・3日開催予定のライブについて説明された。
【写真】「オトン若過ぎひん?!」銀座に開店した「父上のお店」を祝福する浜崎あゆみ
「6月2日（火）・3日（水）にTACHIKAWA STAGE GARDENにて開催予定の『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A（ロゴ） -Scapegoat-』につきまして、台風6号の関東接近に伴う影響を関係各所と協議しております」とし、「現時点では、本公演は両日ともに予定通り開催の方向で準備を進めております」と伝えた。
その上で「ただし、今後の台風の勢力や交通機関の乱れなどの状況により、場合によっては開場時間やグッズ販売開始時間等、公演スケジュールに変更が生じる場合がございます」とし、「今後の最新情報につきましては、下記オフィシャルサイト・公式SNSにて随時アナウンスいたします。ご来場前に必ずご確認いただき、気象情報や交通状況にご留意の上、余裕を持ってお越しいただけますようお願いいたします」と呼びかけ。
「公演を楽しみにしてくださっている皆様にはご不安をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」とつづった。
【写真】「オトン若過ぎひん?!」銀座に開店した「父上のお店」を祝福する浜崎あゆみ
「6月2日（火）・3日（水）にTACHIKAWA STAGE GARDENにて開催予定の『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A（ロゴ） -Scapegoat-』につきまして、台風6号の関東接近に伴う影響を関係各所と協議しております」とし、「現時点では、本公演は両日ともに予定通り開催の方向で準備を進めております」と伝えた。
「公演を楽しみにしてくださっている皆様にはご不安をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」とつづった。