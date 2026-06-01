台風が近づく奄美市です。

奄美市では最大瞬間風速17.1メートルを観測しました。

台風6号の予報円です。

午前11時現在、与論の南南西およそ280キロの海上にあって、奄美北部も強風域に入り始めました。

このあと、2日の昼ごろ種子屋久付近、その後、本州の南へ進む見込みです。

雨雲の状況です。

台風の外側の雨雲が県本土にもかかり始めました。

強風域と暴風域の時間帯です。

黄色が強風域、赤が暴風域、星が最接近です。

2日は暴風域に入る所が多くなるため、今のうちに屋外に置いてある飛ばされやすいものなどは室内に入れておきましょう。

コンピューターによる雨の様子を見ていきましょう。

奄美地方は南から台風本体の雨雲が次第にかかってきて、2日の昼までに多いところ150ミリの雨が予想されています。

続けて見ていきますと活発な雨雲は種子屋久、そして大隅にもかかり、九州南部では2日の昼までに多いところで250ミリ、特に種子島・屋久島地方で雨量が多くなりそうです。

奄美北部と南部に暴風と波浪の警報が発表されました。

奄美地方では最大瞬間風速45メートルが予想され、建物の一部が広い範囲に飛散するおそれがあります。ご注意ください。

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