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「なんでいつもこうなる？」中日ファンが激怒した悪夢の押し出し連発…交流戦の勢いはニセモノだったのか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

トラヤマ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【THEチュニドラGAME】中日押し出し四球連発で3点差ひっくり返され逆転負け。1球1球リアルな感情が漏れる中日ファン。交流戦開幕4連勝は偶然か？エース高橋宏人しっかりしろ。vsオリックス5月31日」を公開した。動画では、オリックス・バファローズとの試合を現地観戦する様子が収められ、リードを守りきれず逆転負けを喫した中日ドラゴンズに対し、ファンとしてのリアルな感情と苦言が語られている。



この日は、トラヤマ氏のYouTube活動休止の最終日。「2ヶ月のブランクがあるので、アツい応援で有名な中日の応援を身体に叩き込み感覚を戻したい」と意気込んで球場へ足を運んだ。交流戦開幕から4連勝と好調だった中日だが、前日の敗戦を受け「今日はその勢いが本物かどうか真価が問われる大事な1戦」と位置付けた。



試合は初回に2点を先制されるも、2回表に打線が繋がり、一挙4得点を奪って逆転に成功。4回表にも追加点を挙げ5-2とリードを広げ、レフトスタンドの中日ファンは大いに盛り上がりを見せる。「これで完全に流れはドラゴンズ」と思われた矢先の4回裏、先発の高橋宏人が失点し、5回を投げきれずに無念の降板となる。



その後、マウンドを引き継いだ牧野が制球を乱し、押し出し四球を連発してあっけなく同点に追いつかれてしまう。トラヤマ氏は「なんでいつもこうなる？なぜリードを守れない？」と天を仰ぎ、「全部宏人のせい」と先発投手のふがいなさを嘆いた。結局、その直後に勝ち越しタイムリーを許し、5-7で痛恨の逆転負けを喫した。



最終回にもチャンスを作ったが無得点に終わり、「ランナー出して盛り上がるだけ。盛り上がらせておいて点取らないいつものパターン」と落胆の表情を見せた。「中日の確変はもう終了か？交流戦4連勝の勢いはニセモノ？」と厳しい疑問を投げかけつつも、翌日からの活動再開を宣言して動画を締めくくった。