TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSは31日、第2シーズンの新予告映像を公開した。

公式SNSで午後10時に公開され、同日放送された日曜劇場「GIFT」の後にも流された。俳優・堺雅人が演じる主人公・乃木憂助が砂漠をさまよい歩く姿に始まり、「私はまだ、大きな渦の中にいるのかもしれません…」と意味深なセリフが流れた。

同作は堺が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっており、公式SNSでは4月29日から説明が一切ないまま、謎のキャラクターのイラストがアップされる“意味深投稿”が33日続いている。

第1シーズンでは堺に加え、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である乃木が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語で、緻密に張られた伏線と謎が謎を呼ぶ展開が話題となり、高視聴率をマークした。

続編の物語は前作のラストシーン、乃木の前に再び“赤い饅頭（まんじゅう）”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケ、乃木たちを待ち受ける次なる任務など、新章ではこれまでの謎と謎がつながり、さらに深まっていく。